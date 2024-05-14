Цим рецептом ви не захочете ділитися: легкий спосіб приготувати ситну закуску
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Приготуйте за лічені хвилини, з’їжте за секунди
Як правило, ми звикли готувати з крабових паличок лише класичний салат. Однак з ними можна приготувати приголомшливу закуску.
Варто змішати крабові з яйцями, плавленим сиром і загорнути в лаваш — і ви матимете фантастичну закуску. Вона буде доречною і до святкового столу, і для ситного перекушування. Спробуйте і ви не відірветесь. Рецептом ділиться "Главред".
Як приготувати рулет із лаваша з крабовими паличками
Інгредієнти:
- лаваш – 1 аркуш;
- майонез — до свого смаку;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- курячі яйця – 2 шт.;
- крабові палички – 300 г;
- листя салату.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо і натираємо на тертці. Також натираємо і плавлені сирки.
- Крабові палички розморожуємо, чистимо та дрібно нарізаємо.
- Лист лаваша щедро змащуємо майонезом, щоб так рулет не вийде сухим і буде легко різатися.
- Лаваш посипаємо підготовленими сирками та натертими вареними круто яйцями, зверху викладаємо подрібнені крабові палички, на них листя салату.
- Все щільно згортаємо в рулет, замотуємо в харчову плівку і залишаємо на 30 хвилин у холодильнику — лаваш повинен просочитися.
Через зазначений час дістаємо рулет, нарізаємо порційними шматочками й прикрашаємо листям салату або будь-якою зеленню. Подаємо з улюбленим напоєм.