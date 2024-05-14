Цим рецептом ви не захочете ділитися: легкий спосіб приготувати ситну закуску

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Автор
Апетитна закуска з лаваша та крабових паличок
Апетитна закуска з лаваша та крабових паличок. Фото vkusnoo.com.ua

Приготуйте за лічені хвилини, з’їжте за секунди

Як правило, ми звикли готувати з крабових паличок лише класичний салат. Однак з ними можна приготувати приголомшливу закуску.

Варто змішати крабові з яйцями, плавленим сиром і загорнути в лаваш — і ви матимете фантастичну закуску. Вона буде доречною і до святкового столу, і для ситного перекушування. Спробуйте і ви не відірветесь. Рецептом ділиться "Главред".

Як приготувати рулет із лаваша з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • лаваш – 1 аркуш;
  • майонез — до свого смаку;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • курячі яйця – 2 шт.;
  • крабові палички – 300 г;
  • листя салату.

Спосіб приготування:

  1. Курячі яйця відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо і натираємо на тертці. Також натираємо і плавлені сирки.
  2. Крабові палички розморожуємо, чистимо та дрібно нарізаємо.
  3. Лист лаваша щедро змащуємо майонезом, щоб так рулет не вийде сухим і буде легко різатися.
  4. Лаваш посипаємо підготовленими сирками та натертими вареними круто яйцями, зверху викладаємо подрібнені крабові палички, на них листя салату.
  5. Все щільно згортаємо в рулет, замотуємо в харчову плівку і залишаємо на 30 хвилин у холодильнику — лаваш повинен просочитися.

Через зазначений час дістаємо рулет, нарізаємо порційними шматочками й прикрашаємо листям салату або будь-якою зеленню. Подаємо з улюбленим напоєм.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Крабові палички #Лаваш #Готуємо вдома