Біляші як із шкільної їдальні: вийдуть дуже соковитими та золотистими

Такі біляші сподобаються і дорослим, і дітям

Звикли готувати з фаршу тільки ніжні котлетки? Пропонуємо сьогодні згадати дитинство та приготувати біляші, як зі шкільної їдальні.

Рецепт "На пенсії" ви точно захочете повторити, адже біляші вийдуть неймовірно смачними, повітряними та апетитними. Спробуйте і переконайтеся самі.

Як приготувати соковиті та неймовірно смачні біляші

Інгредієнти:

тепла вода – 200 мл;

борошно — 2,5 склянки;

олія – 3 ст. л.;

дріжджі сухі – 1-1,5 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

фарш – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

сіль та спеції – до свого смаку.

Спосіб приготування:

У велику миску вливаємо теплу воду. Додаємо туди дріжджі, цукор та трохи борошна. Все добре розмішуємо та залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Просіюємо борошно із сіллю та частинами вводимо в підготовлену дріжджову суміш. Туди ж додаємо олію та замішуємо м’яке тісто. Накриваємо тістом і залишаємо на годину у теплому місці. Для приготування начинки змішуємо фарш із подрібненою цибулею та часником. Солимо, додаємо спеції та перемішуємо. Тісто ділимо на 12-14 однакових частин. Кожну розкочуємо в коржик. У її центр викладаємо край та защипуємо краї. Розігріваємо сковороду з достатньою кількістю олії, викладаємо біляші та обсмажуємо їх з двох боків до рум’яної скоринки.

Залишився фарш? Приготуйте з нього пікантний люля-кебаб і вас за вуха не відтягнеш.