Тепер удома завжди будуть тарталетки: приголомшлива закуска з "нічого"

Приготуйте раз — і вона буде на столі постійно

Дуже часто на наших столах можна побачити найрізноманітніші закуски. Здається, що вигадати щось нове неможливо, проте ми вас здивуємо.

Разом з "1 хвилина" ми розповімо як із того, що є в холодильнику, можна приготувати приголомшливу закуску. Подайте її в тарталетках і близькі ахнуть від захоплення, й будуть купувати тарталетки для цієї страви завжди. До речі, якщо захочеться урізноманітнити смак, можна додати консервовану рибу або подрібнений огірок, а майонез можна замінити сметаною з невеликою кількістю гірчиці. Трохи фантазії — і страва вийде ще смачнішою.

Як приготувати закуску в тарталетках

Інгредієнти:

8 тарталеток.

Для начинки:

120 г твердого сиру;

2 курячі яйця;

1 морква;

2 зубці часнику;

2 ст. л. майонезу.

Для прикрас:

1 маленький пучок кропу.

Спосіб приготування:

Моркву відварюємо до готовності, даємо охолонути, чистимо і натираємо на середній тертці. Яйця варимо круто, даємо охолонути, очищаємо від шкаралупи та натираємо на середній тертці. Чистимо часник і пропускаємо його через прес. Твердий сир натираємо на тертці. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника, заправляємо майонезом і все перемішуємо.

Приготовленою масою заповнюємо тарталетки та прикрашаємо гілочками кропу. Подаємо з домашньою чіабаттою.