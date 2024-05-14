Тепер удома завжди будуть тарталетки: приголомшлива закуска з "нічого"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Приготуйте раз — і вона буде на столі постійно
Дуже часто на наших столах можна побачити найрізноманітніші закуски. Здається, що вигадати щось нове неможливо, проте ми вас здивуємо.
Разом з "1 хвилина" ми розповімо як із того, що є в холодильнику, можна приготувати приголомшливу закуску. Подайте її в тарталетках і близькі ахнуть від захоплення, й будуть купувати тарталетки для цієї страви завжди. До речі, якщо захочеться урізноманітнити смак, можна додати консервовану рибу або подрібнений огірок, а майонез можна замінити сметаною з невеликою кількістю гірчиці. Трохи фантазії — і страва вийде ще смачнішою.
Як приготувати закуску в тарталетках
Інгредієнти:
- 8 тарталеток.
Для начинки:
- 120 г твердого сиру;
- 2 курячі яйця;
- 1 морква;
- 2 зубці часнику;
- 2 ст. л. майонезу.
Для прикрас:
- 1 маленький пучок кропу.
Спосіб приготування:
- Моркву відварюємо до готовності, даємо охолонути, чистимо і натираємо на середній тертці.
- Яйця варимо круто, даємо охолонути, очищаємо від шкаралупи та натираємо на середній тертці.
- Чистимо часник і пропускаємо його через прес. Твердий сир натираємо на тертці.
- Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника, заправляємо майонезом і все перемішуємо.
Приготовленою масою заповнюємо тарталетки та прикрашаємо гілочками кропу. Подаємо з домашньою чіабаттою.