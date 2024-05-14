Таропрогноз на 15 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 15 травня 2024 року, деякі зможуть спробувати щось нове та вирішити свої проблеми ексцентричним шляхом, тоді як на інших чекають фінансові ризики та непорозуміння з оточенням.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Король мечів, перевернутий Туз пентаклів, Шут

Перевернутий Король мечів

Перевернутою ця карта попереджає, що найближчим часом Ви можете керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це карта процвітання та багатства, але перевернутою попереджає ще й про те, що матеріальне благополуччя може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Шут

Вам ось-ось може випасти можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Не зволікайте, але при цьому слухайте голос своєї внутрішньої дитини, це може бути вам корисно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.