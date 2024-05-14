Салат із плавленим сиром та полуницею: для цього рецепту навіть захочеться заморозити ягоди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пікантний салат із полуницею та плавленим сиром
Пікантний салат із полуницею та плавленим сиром. Фото shuba.life

Близькі точно здивуються такому поєднанню

Ми вже готували дуже багато різноманітних салатів. На ринках і в магазинах вже потроху з’являється полуниця, чому не приготувати з нею салат?

Секрет салату за рецептом Shuba полягає у тому, що його легко готувати. Солодка полуниця, гіркувата рукола, ніжний вершковий сир та пікантна кисло-солодка заправка відмінно поєднуються між собою. Однак за бажанням ви можете додати до руколи або замість неї листя салату або шпинат.

Як приготувати салат з плавленим сиром і полуницею

Інгредієнти:

  • плавлений сир — 50 г;
  • полуниця – 50 г;
  • рукола (мангольд, шпинат або листя салат) — 40 г;
  • мед — 0.5 ст. л.;
  • оцет бальзамічний — 1 ч. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • французька гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Руколу ретельно миємо та сушимо, відправляємо її в тарілку для салату.
  2. Плавлений сир нарізаємо смужками чи кубиками та додаємо зелень.
  3. В окремій мисці для приготування заправки змішуємо оцет, мед, оливкову олію, гірчицю. Поливаємо нею підготовлений салат, солимо і приправляємо перцем.
  4. Полуницю миємо, розрізаємо на половинки або четвертинки, додаємо в салат і подаємо до столу.

Рекомендуємо також приготувати літній салат з редискою, огірками та яйцем. Близьким дуже сподобається!

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