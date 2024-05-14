Салат із плавленим сиром та полуницею: для цього рецепту навіть захочеться заморозити ягоди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Близькі точно здивуються такому поєднанню
Ми вже готували дуже багато різноманітних салатів. На ринках і в магазинах вже потроху з’являється полуниця, чому не приготувати з нею салат?
Секрет салату за рецептом Shuba полягає у тому, що його легко готувати. Солодка полуниця, гіркувата рукола, ніжний вершковий сир та пікантна кисло-солодка заправка відмінно поєднуються між собою. Однак за бажанням ви можете додати до руколи або замість неї листя салату або шпинат.
Як приготувати салат з плавленим сиром і полуницею
Інгредієнти:
- плавлений сир — 50 г;
- полуниця – 50 г;
- рукола (мангольд, шпинат або листя салат) — 40 г;
- мед — 0.5 ст. л.;
- оцет бальзамічний — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- французька гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Руколу ретельно миємо та сушимо, відправляємо її в тарілку для салату.
- Плавлений сир нарізаємо смужками чи кубиками та додаємо зелень.
- В окремій мисці для приготування заправки змішуємо оцет, мед, оливкову олію, гірчицю. Поливаємо нею підготовлений салат, солимо і приправляємо перцем.
- Полуницю миємо, розрізаємо на половинки або четвертинки, додаємо в салат і подаємо до столу.
Рекомендуємо також приготувати літній салат з редискою, огірками та яйцем. Близьким дуже сподобається!