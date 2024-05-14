Салат із плавленим сиром та полуницею: для цього рецепту навіть захочеться заморозити ягоди

Близькі точно здивуються такому поєднанню

Ми вже готували дуже багато різноманітних салатів. На ринках і в магазинах вже потроху з’являється полуниця, чому не приготувати з нею салат?

Секрет салату за рецептом Shuba полягає у тому, що його легко готувати. Солодка полуниця, гіркувата рукола, ніжний вершковий сир та пікантна кисло-солодка заправка відмінно поєднуються між собою. Однак за бажанням ви можете додати до руколи або замість неї листя салату або шпинат.

Як приготувати салат з плавленим сиром і полуницею

Інгредієнти:

плавлений сир — 50 г;

полуниця – 50 г;

рукола (мангольд, шпинат або листя салат) — 40 г;

мед — 0.5 ст. л.;

оцет бальзамічний — 1 ч. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

французька гірчиця — 1 ч. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Руколу ретельно миємо та сушимо, відправляємо її в тарілку для салату. Плавлений сир нарізаємо смужками чи кубиками та додаємо зелень. В окремій мисці для приготування заправки змішуємо оцет, мед, оливкову олію, гірчицю. Поливаємо нею підготовлений салат, солимо і приправляємо перцем. Полуницю миємо, розрізаємо на половинки або четвертинки, додаємо в салат і подаємо до столу.

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