"Язикатий" салат: неймовірна сезонна страва, яку близькі з’їдять разом із тарілкою

Не тільки смачно, але ситно та корисно

Хочеться до обіду чи вечері приготувати щось смачну, свіжу та поживну страву? Пропонуємо салат з язиком, редисом та зеленню, заправлений смачним соусом з оливкової олії, бальзамічного оцту та спецій.

Таку ситну та корисну страву пропонує Shuba. Для салату краще вибрати яловичий язик — у нього ніжніший смак, і салат буде смачнішим.

Як приготувати весняний салат з язиком, редисом та зеленню

Інгредієнти на 6 порцій:

яловичий язик — 300 г;

редиска — 6 шт.;

томати чері — 6 шт.;

цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;

салат мікс — 100 г.

Для заправки

оливкова олія — 80 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

гірчиця — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет бальзамічний — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Яловий язик миємо, відправляємо в каструлю, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Після цього солимо і варимо протягом 2 годин на невеликому вогні. Даємо охолонути та нарізаємо соломкою. Редиска та помідори сушимо. Редиску нарізаємо шматочками, чері — навпіл. Цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкружечками. Салатний мікс відправляємо в салатник, зверху викладаємо язик, редис, помідори та цибулю. Для приготування заправки змішуємо оливкову олію, гірчицю, оцет, цукор, сіль та перець. Отриману масу збиваємо вилкою.

Салат заправляємо приготованою заправкою, ретельно перемішуємо та прикрашаємо зеленню. Подаємо з ароматними котлетами.