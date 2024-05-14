"Язикатий" салат: неймовірна сезонна страва, яку близькі з’їдять разом із тарілкою
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Не тільки смачно, але ситно та корисно
Хочеться до обіду чи вечері приготувати щось смачну, свіжу та поживну страву? Пропонуємо салат з язиком, редисом та зеленню, заправлений смачним соусом з оливкової олії, бальзамічного оцту та спецій.
Таку ситну та корисну страву пропонує Shuba. Для салату краще вибрати яловичий язик — у нього ніжніший смак, і салат буде смачнішим.
Як приготувати весняний салат з язиком, редисом та зеленню
Інгредієнти на 6 порцій:
- яловичий язик — 300 г;
- редиска — 6 шт.;
- томати чері — 6 шт.;
- цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;
- салат мікс — 100 г.
Для заправки
- оливкова олія — 80 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет бальзамічний — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яловий язик миємо, відправляємо в каструлю, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Після цього солимо і варимо протягом 2 годин на невеликому вогні. Даємо охолонути та нарізаємо соломкою.
- Редиска та помідори сушимо. Редиску нарізаємо шматочками, чері — навпіл. Цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкружечками.
- Салатний мікс відправляємо в салатник, зверху викладаємо язик, редис, помідори та цибулю.
- Для приготування заправки змішуємо оливкову олію, гірчицю, оцет, цукор, сіль та перець. Отриману масу збиваємо вилкою.
Салат заправляємо приготованою заправкою, ретельно перемішуємо та прикрашаємо зеленню. Подаємо з ароматними котлетами.