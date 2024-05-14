Солодкий смак овочів та сирна нотка: без "Французького" салату ви більше не сядете за стіл
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Такий салат захочеться готувати знову і знову
Якщо ми хочемо ситно перекусити, урізноманітнити сімейний обід або здивувати близьких на святковому столі, ми готуємо різноманітні салати. Сьогодні ми розповімо, як приготувати незвичайний "французький" салат.
З солодким смаком овочів, сирною ноткою і без грама м’яса ця страва відмінно поєднуватиметься зі стравами з курки, телятини або свинини. Салат "Французький" сподобається любителям святкових закусок. Рецептом діляться "Ідеї для сніданку та вечері".
Як приготувати "Французький" салат
Інгредієнти:
- 2 яблука;
- 2 моркви;
- 1 цибулина;
- 4 курячі яйця;
- 200 г твердого сиру (можна замінити нежирним плавленим сирком);
- 100 г майонезу;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Яблука миємо, очищаємо від шкірки та видаляємо серцевину. Миємо та чистимо свіжу моркву. Відварюємо круто яйця, даємо охолонути та чистимо від шкаралупи. Цибулю нарізаємо і заливаємо окропом — він повинен стати м’яким.
- На великій тертці натираємо яблуко, викладаємо першим шаром салатник.
- Натираємо два яйця та 1 моркву. Все перемішуємо. Викладаємо в салатник наступним шаром та змащуємо майонезом.
- Половину твердого сиру натираємо, викладаємо на яєчний шар.
- Повторюємо усі шари знову. Останній шар твердого сиру не змащуємо майонезом, за бажанням його можна прикрасити подрібненими волоськими горіхами або фундуком.
Подаємо "Французький" салат з ароматними котлетами. Близькі оближуть усі тарілки.