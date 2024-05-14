Солодкий смак овочів та сирна нотка: без "Французького" салату ви більше не сядете за стіл

Такий салат захочеться готувати знову і знову

Якщо ми хочемо ситно перекусити, урізноманітнити сімейний обід або здивувати близьких на святковому столі, ми готуємо різноманітні салати. Сьогодні ми розповімо, як приготувати незвичайний "французький" салат.

З солодким смаком овочів, сирною ноткою і без грама м’яса ця страва відмінно поєднуватиметься зі стравами з курки, телятини або свинини. Салат "Французький" сподобається любителям святкових закусок. Рецептом діляться "Ідеї для сніданку та вечері".

Як приготувати "Французький" салат

Інгредієнти:

2 яблука;

2 моркви;

1 цибулина;

4 курячі яйця;

200 г твердого сиру (можна замінити нежирним плавленим сирком);

100 г майонезу;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Яблука миємо, очищаємо від шкірки та видаляємо серцевину. Миємо та чистимо свіжу моркву. Відварюємо круто яйця, даємо охолонути та чистимо від шкаралупи. Цибулю нарізаємо і заливаємо окропом — він повинен стати м’яким. На великій тертці натираємо яблуко, викладаємо першим шаром салатник. Натираємо два яйця та 1 моркву. Все перемішуємо. Викладаємо в салатник наступним шаром та змащуємо майонезом. Половину твердого сиру натираємо, викладаємо на яєчний шар. Повторюємо усі шари знову. Останній шар твердого сиру не змащуємо майонезом, за бажанням його можна прикрасити подрібненими волоськими горіхами або фундуком.

Подаємо "Французький" салат з ароматними котлетами. Близькі оближуть усі тарілки.