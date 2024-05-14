Залили лаваш яйцями — і включаємо чайник: ситний сніданок-п’ятихвилинка

Чудова страва з того, що знайшли у холодильнику

Якщо вдома є лаваш та яйця — отже, можна приготувати найсмачніший сніданок буквально за п’ять хвилин. Сьогодні ми пропонуємо вам порадувати себе та своїх близьких дуже смачною та простою стравою з того, що є під рукою.

У рецепті ми будемо використовувати ще м’ясо, сир, зелень та помідори, проте ви можете додати улюблені продукти. З простих інгредієнтів у вас вийде чудовий сніданок. Рецептом ділиться Тoday.

Як приготувати простий сніданок з яєць та лаваша

Інгредієнти:

лаваш або тортилья;

перо зеленої цибулі;

1-2 листки капусти або листя салату;

помідор;

50 г ковбаси чи відвареного м’яса;

50 г сиру;

10 г вершкового масла;

2 яйця;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця вбиваємо в миску, солимо і перемішуємо за допомогою вилки. Додаємо подрібнену зелень і знову перемішуємо. Розігріваємо антипригарну сковороду і відправляємо до неї яйця з цибулею. Зверху викладаємо лаваш або тортилью, обсмажуємо кілька хвилин і перевертаємо. На одну половину лаваша викладаємо подрібнену начинку — листя салату, помідор, цибулю та ковбасу. Зверху присипаємо тертим твердим сиром і складаємо лаваш навпіл. Відправляємо на сковороду трохи вершкового масла та обсмажуємо на ньому лаваш із двох сторін.

Залишився лаваш? Приготуйте з нього трубочки з начинкою і ви отримаєте справжнє задоволення.