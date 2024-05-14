Для таких оладок мука не знадобиться: хитрий рецепт, від якого сім’я буде в захваті (фото)

Раз-два — і смакота на столі

Що робити, якщо хочеться якось урізноманітнити звичні оладки на сніданок? Пропонуємо поекспериментувати та замінити борошно на картоплю.

З простого набору продуктів — картоплі, яєць, вершкового масла — у вас вийде максимально ситна страва, яка здивує своїм смаком. Такі картопляні оладки точно припадуть до смаку і дорослим, і дітям — вони не лише з’їдять усі, а й оближуть тарілки. Такий чудовий рецепт "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні страви".

Як приготувати картопляні оладки

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

курячі яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

соняшникова олія — 100 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо чистим і відварюємо до готовності. Готову картоплю перетираємо через сито. Додаємо розтоплене вершкове масло та яйця. Отриману масу солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. Формуємо з неї невеликі кружечки. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо заготовки та обсмажуємо їх на слабкому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Фото: Телеграф

Подаємо готові картопляні оладки з домашньою сметаною. Смачного.