Для таких оладок мука не знадобиться: хитрий рецепт, від якого сім’я буде в захваті (фото)
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Раз-два — і смакота на столі
Що робити, якщо хочеться якось урізноманітнити звичні оладки на сніданок? Пропонуємо поекспериментувати та замінити борошно на картоплю.
З простого набору продуктів — картоплі, яєць, вершкового масла — у вас вийде максимально ситна страва, яка здивує своїм смаком. Такі картопляні оладки точно припадуть до смаку і дорослим, і дітям — вони не лише з’їдять усі, а й оближуть тарілки. Такий чудовий рецепт "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні страви".
Як приготувати картопляні оладки
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- курячі яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- соняшникова олія — 100 г;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо чистим і відварюємо до готовності.
- Готову картоплю перетираємо через сито. Додаємо розтоплене вершкове масло та яйця.
- Отриману масу солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. Формуємо з неї невеликі кружечки.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо заготовки та обсмажуємо їх на слабкому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
Подаємо готові картопляні оладки з домашньою сметаною. Смачного.