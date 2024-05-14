Для таких оладок мука не знадобиться: хитрий рецепт, від якого сім’я буде в захваті (фото)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайні картопляні оладки
Незвичайні картопляні оладки. Фото smachnonews.24tv.ua

Раз-два — і смакота на столі

Що робити, якщо хочеться якось урізноманітнити звичні оладки на сніданок? Пропонуємо поекспериментувати та замінити борошно на картоплю.

З простого набору продуктів — картоплі, яєць, вершкового масла — у вас вийде максимально ситна страва, яка здивує своїм смаком. Такі картопляні оладки точно припадуть до смаку і дорослим, і дітям — вони не лише з’їдять усі, а й оближуть тарілки. Такий чудовий рецепт "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні страви".

Як приготувати картопляні оладки

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг;
  • курячі яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • соняшникова олія — 100 г;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо чистим і відварюємо до готовності.
  2. Готову картоплю перетираємо через сито. Додаємо розтоплене вершкове масло та яйця.
  3. Отриману масу солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. Формуємо з неї невеликі кружечки.
  4. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо заготовки та обсмажуємо їх на слабкому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
Картопляні оладки
Фото: Телеграф

Подаємо готові картопляні оладки з домашньою сметаною. Смачного.

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