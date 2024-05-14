Ніхто не здогадається, з чого ці тости: хитрий рецепт сніданку
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Жоден шматочок не полетить на смітник
Часто після Великодня залишаються улюблені паски. Згодом вони починають черствіти, але викидати їх не хочеться.
Разом з фудблогером solopiika розповімо, як використовувати черство паску — ми приготуємо смачні тости. Ця незвичайна страва стане чудовим варіантом для сніданку чи десерту. Близьких на таку страву кликати не доведеться — вони самі із задоволенням збіжаться, як тільки почують аромат. Вони здивуються, почувши, з чого ви приготували такі тости.
Як приготувати тости з черствої паски
Інгредієнти:
- паска;
- молоко — 100-150 мл;
- курячі яйця — 2 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- кориця або ваніль — за бажанням
- кокосове масло (масло гхі або вершкове масло) для смаження.
Спосіб приготування:
- З паски зрізаємо верхівку з глазур’ю та декором. Нарізаємо паску на шматочки завтовшки 1-2 см.
- В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та молоком. В отриману масу за бажанням додаємо корицю та ваніль.
- Підготовлені паски обмочуємо в яєчну масу і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Обсмажуємо тости з обох боків до золотистої скоринки.
Готові тости подаємо з варенням, ягодами або крем-сиром. Можна до тостів приготувати ароматну каву.