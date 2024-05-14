Ніхто не здогадається, з чого ці тости: хитрий рецепт сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний варіант використання черствої паски
Відмінний варіант використання черствої паски. Фото shuba.life

Жоден шматочок не полетить на смітник

Часто після Великодня залишаються улюблені паски. Згодом вони починають черствіти, але викидати їх не хочеться.

Разом з фудблогером solopiika розповімо, як використовувати черство паску — ми приготуємо смачні тости. Ця незвичайна страва стане чудовим варіантом для сніданку чи десерту. Близьких на таку страву кликати не доведеться — вони самі із задоволенням збіжаться, як тільки почують аромат. Вони здивуються, почувши, з чого ви приготували такі тости.

Як приготувати тости з черствої паски

Інгредієнти:

  • паска;
  • молоко — 100-150 мл;
  • курячі яйця — 2 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • кориця або ваніль — за бажанням
  • кокосове масло (масло гхі або вершкове масло) для смаження.

Спосіб приготування:

  1. З паски зрізаємо верхівку з глазур’ю та декором. Нарізаємо паску на шматочки завтовшки 1-2 см.
  2. В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та молоком. В отриману масу за бажанням додаємо корицю та ваніль.
  3. Підготовлені паски обмочуємо в яєчну масу і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Обсмажуємо тости з обох боків до золотистої скоринки.

Готові тости подаємо з варенням, ягодами або крем-сиром. Можна до тостів приготувати ароматну каву.

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