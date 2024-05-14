Шашлик точно буде зіпсований: головні помилки при приготуванні страви

Ці корисні поради вам точно знадобляться

Важко уявити собі виїзд на природу без ароматного, соковитого шашлику. Однак приготувати ніжне м’ясо не так просто — іноді на смак воно нагадує гумовий чобіт.

Водночас Ukr.Media розповімо про основні помилки, які допоможуть швидко зіпсувати м’ясо. Не повторюйте їх і шашлик буде ідеальним.

Основні помилки при приготуванні шашлику

Велика кількість оцту. Ця кислота, як і соєвий соус, ананас чи ківі, розм’якшує тверде м’ясо. Однак якщо перетримати шашлик в оцтовому маринаді, то м’ясо перетвориться на желе і буде не найприємнішим на смак.

Бажаєте отримати ідеальний шашлик? Надішліть м’ясо в маринад з газування або кефіру.

Багато солі. Однак на етапі маринування шашлик краще недосолити, ніж пересолити.

Справа в тому, що сіль "витягує" вологу. Тому якщо перетримати м’ясо в надто солоному складі, на виході шашлик може вийти сухим і твердим.

Приготування шашлику разом із овочами. Не варто цього робити, адже овочам та м’ясу потрібен різний час для приготування. Швидше за все, коли приготуватися шашлик, перець, цибуля та помідори перетворяться на неїстівне вугілля.

Використання хвойних порід дерев при приготуванні шашлику. Хвоя сильно коптить і може зіпсувати готову страву. М’ясо може вийти зі смаком сосни і покритися гаром.

Раніше ми розповідали, яка частина свині найкраще підходить для шашлику. Ви точно не помилитеся.