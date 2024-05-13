Таропрогноз на 14 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Прогноз Таро, на що всім чекати 14 травня
Прогноз Таро, на що всім чекати 14 травня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для більшості день буде дуже хорошим

У вівторок, 14 травня 2024 року, деяким може сильно не везти, проте більшість інших, навпаки, стануть щасливчиками долі і доб’ються всього бажаного.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Правосуддя, Королева мечів, Сила

Перевернуте Правосуддя

Найближчим часом удача гратиме проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вам не сподобається.

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Сила

Да буде з Вами сила! Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.

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