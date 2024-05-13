Таропрогноз на 14 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Для більшості день буде дуже хорошим

У вівторок, 14 травня 2024 року, деяким може сильно не везти, проте більшість інших, навпаки, стануть щасливчиками долі і доб’ються всього бажаного.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Правосуддя, Королева мечів, Сила

Перевернуте Правосуддя

Найближчим часом удача гратиме проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вам не сподобається.

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Сила

Да буде з Вами сила! Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.