Лінивіше рецепту штруделю ви не знайдете: він виходить соковитим і з хрусткою скоринкою

Відмінне доповнення до кави та чаю

Австрійський яблучний штрудель давно завоював серця ласунів по всьому світу. Хрумке тісто, ніжна начинка і неймовірний аромат яблук роблять штрудель справжнім делікатесом, який точно порадує вас і ваших близьких.

А що робити, якщо немає настрою возитися з тестом? У цьому випадку стане в пригоді лінивий варіант штруделя з лаваша — відмінна альтернатива німецькому десерту з листкового тіста. Найсмачніший десерт за рецептом Shuba у вас вийде буквально за півгодини.

Як приготувати яблуневий штрудель з лаваша

Інгредієнти на 4 порції:

тонкий лаваш — 1 шт.;

яблуко — 2 шт.;

родзинки — 100 г;

сир кисломолочний — 200 г;

цукор — 60 г;

цукор ванільний — 10 г.

Спосіб приготування:

Яблука ретельно миємо, очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо кубиками. Відправляємо їх у сотейник разом із половиною від загальної кількості цукру. Все перемішуємо і гасимо протягом 5 хвилин до м’якості. В окремому посуді збиваємо сир з рештою цукру. В отриману масу додаємо промиті родзинки, ванільний цукор. Все ретельно перемішуємо. Розгортаємо лист лаваша, змащуємо його приготовленою сирною масою та викладаємо зверху яблука. Повертаємо все рулетом. Деко застилаємо пергаментом, швом вниз викладаємо рулетики. Все відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Залишився лаваш? Приготуйте з нього трубочки з пікантною начинкою ви отримаєте справжнє задоволення.