Лінивіше рецепту штруделю ви не знайдете: він виходить соковитим і з хрусткою скоринкою
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Відмінне доповнення до кави та чаю
Австрійський яблучний штрудель давно завоював серця ласунів по всьому світу. Хрумке тісто, ніжна начинка і неймовірний аромат яблук роблять штрудель справжнім делікатесом, який точно порадує вас і ваших близьких.
А що робити, якщо немає настрою возитися з тестом? У цьому випадку стане в пригоді лінивий варіант штруделя з лаваша — відмінна альтернатива німецькому десерту з листкового тіста. Найсмачніший десерт за рецептом Shuba у вас вийде буквально за півгодини.
Як приготувати яблуневий штрудель з лаваша
Інгредієнти на 4 порції:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- яблуко — 2 шт.;
- родзинки — 100 г;
- сир кисломолочний — 200 г;
- цукор — 60 г;
- цукор ванільний — 10 г.
Спосіб приготування:
- Яблука ретельно миємо, очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо кубиками. Відправляємо їх у сотейник разом із половиною від загальної кількості цукру. Все перемішуємо і гасимо протягом 5 хвилин до м’якості.
- В окремому посуді збиваємо сир з рештою цукру. В отриману масу додаємо промиті родзинки, ванільний цукор. Все ретельно перемішуємо.
- Розгортаємо лист лаваша, змащуємо його приготовленою сирною масою та викладаємо зверху яблука. Повертаємо все рулетом.
- Деко застилаємо пергаментом, швом вниз викладаємо рулетики. Все відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
Залишився лаваш? Приготуйте з нього трубочки з пікантною начинкою ви отримаєте справжнє задоволення.