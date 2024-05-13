Зелений борщ зі щавлем: настільки смачно, що готуватимете до самих холодів

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Олена Мазун Олена Мазун
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Нереально смачний борщ із щавлем
Нереально смачний борщ із щавлем. Фото shuba.life

Захочеться заморозити щавель, щоб ласувати цією стравою взимку

Яка перша страва спадає на думку, коли йдеться про щавель? Звісно, зелений борщ — традиційна українська страва.

Зелений борщ за рецептом Shuba — це чудовий спосіб наїстися, але й чудове джерело вітамінів та інших важливих елементів. До того ж це настільки смачно, що вам захочеться готувати цю першу страву весь весняно-літній сезон.

Як приготувати зелений борщ із щавлем

Інгредієнти на 4 порції:

  • курячий бульйон — 1.5 л;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • картопля — 3 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • щавель — 100 г;
  • цибуля зелена — 20 г;
  • кріп, гілочка — 30 г;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець запашний, горошок — 4 шт.;
  • сіль, сметана — до свого смаку;
  • олія соняшникова — 15 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйця варимо круто протягом 8 — 9 хвилин.. Даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками.
  2. Цибулю та картоплю чистимо і нарізаємо кубиками. Очищену моркву натираємо на великій тертці. Подрібнюємо зелень.
  3. На середньому вогні розігріваємо каструлю з олією. Відправляємо цибулю та моркву, обсмажуємо овочі протягом 1 — 2 хвилин. Після додаємо картоплю, спеції та бульйон і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо 20 хвилин.
  4. Через зазначений час до каструлі додаємо зелень, а через 5 хвилин – яйця та сметану.

Варимо борщ 5 хвилин, потім вимикаємо вогонь. Подаємо страву разом з домашньою чіабаттою.

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