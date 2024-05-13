Зелений борщ зі щавлем: настільки смачно, що готуватимете до самих холодів
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Захочеться заморозити щавель, щоб ласувати цією стравою взимку
Яка перша страва спадає на думку, коли йдеться про щавель? Звісно, зелений борщ — традиційна українська страва.
Зелений борщ за рецептом Shuba — це чудовий спосіб наїстися, але й чудове джерело вітамінів та інших важливих елементів. До того ж це настільки смачно, що вам захочеться готувати цю першу страву весь весняно-літній сезон.
Як приготувати зелений борщ із щавлем
Інгредієнти на 4 порції:
- курячий бульйон — 1.5 л;
- яйця курячі — 2 шт.;
- картопля — 3 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- щавель — 100 г;
- цибуля зелена — 20 г;
- кріп, гілочка — 30 г;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець запашний, горошок — 4 шт.;
- сіль, сметана — до свого смаку;
- олія соняшникова — 15 г.
Спосіб приготування:
- Яйця варимо круто протягом 8 — 9 хвилин.. Даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками.
- Цибулю та картоплю чистимо і нарізаємо кубиками. Очищену моркву натираємо на великій тертці. Подрібнюємо зелень.
- На середньому вогні розігріваємо каструлю з олією. Відправляємо цибулю та моркву, обсмажуємо овочі протягом 1 — 2 хвилин. Після додаємо картоплю, спеції та бульйон і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо 20 хвилин.
- Через зазначений час до каструлі додаємо зелень, а через 5 хвилин – яйця та сметану.
Варимо борщ 5 хвилин, потім вимикаємо вогонь. Подаємо страву разом з домашньою чіабаттою.