Зелений борщ зі щавлем: настільки смачно, що готуватимете до самих холодів

Захочеться заморозити щавель, щоб ласувати цією стравою взимку

Яка перша страва спадає на думку, коли йдеться про щавель? Звісно, зелений борщ — традиційна українська страва.

Зелений борщ за рецептом Shuba — це чудовий спосіб наїстися, але й чудове джерело вітамінів та інших важливих елементів. До того ж це настільки смачно, що вам захочеться готувати цю першу страву весь весняно-літній сезон.

Як приготувати зелений борщ із щавлем

Інгредієнти на 4 порції:

курячий бульйон — 1.5 л;

яйця курячі — 2 шт.;

картопля — 3 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

щавель — 100 г;

цибуля зелена — 20 г;

кріп, гілочка — 30 г;

лавровий лист — 1 шт.;

перець запашний, горошок — 4 шт.;

сіль, сметана — до свого смаку;

олія соняшникова — 15 г.

Спосіб приготування:

Яйця варимо круто протягом 8 — 9 хвилин.. Даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками. Цибулю та картоплю чистимо і нарізаємо кубиками. Очищену моркву натираємо на великій тертці. Подрібнюємо зелень. На середньому вогні розігріваємо каструлю з олією. Відправляємо цибулю та моркву, обсмажуємо овочі протягом 1 — 2 хвилин. Після додаємо картоплю, спеції та бульйон і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо 20 хвилин. Через зазначений час до каструлі додаємо зелень, а через 5 хвилин – яйця та сметану.

Варимо борщ 5 хвилин, потім вимикаємо вогонь. Подаємо страву разом з домашньою чіабаттою.