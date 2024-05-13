Куряче філе із сюрпризом: цей рецепт стане хітом навіть святкового столу
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Неймовірно смачна страва з того, що знайшли у холодильнику
Куряче філе не тільки дуже корисний, а й неймовірно смачний продукт. Ми навіть тушкували у винному соусі.
Сьогодні разом із "На пенсії" пропонуємо експериментувати далі й приготувати куряче філе із секретом усередині — із твердим сиром. М’ясо вийде дуже соковитим, м’яким і просто танутиме в роті. До того ж у начинку можна додавати улюблені продукти на свій смак — гриби чи овочі. Страва від цього стане тільки смачнішою – вона розлетиться навіть на святковому столі.
Як приготувати куряче філе з твердим сиром
Інгредієнти:
- куряча грудка — 3 шт.;
- твердий сир — 500 г;
- курячі яйця — 3 шт.;
- приправа для курки, куркума, панірувальні сухарі та олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки ретельно миємо і нарізаємо тонкими скибочками. Підготовлене м’ясо викладаємо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо.
- В окрему миску вбиваємо яйця, солимо та збиваємо за допомогою вилки.
- Окремо змішуємо приправу, панірувальні сухарі та куркуму.
- Твердий сир нарізаємо скибочками, удвічі менше курячих. Загортаємо сир у відбивні, занурюємо у збиті яйця та панірувальні сухарі.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо м’ясні конвертики й смажимо до золотистості з обох боків.
Раніше ми розповідали, як вибрати куряче філе. Завдяки цим хитрощам у вас на столі буде ідеальний продукт.