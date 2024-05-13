Куряче філе із сюрпризом: цей рецепт стане хітом навіть святкового столу

Неймовірно смачна страва з того, що знайшли у холодильнику

Куряче філе не тільки дуже корисний, а й неймовірно смачний продукт. Ми навіть тушкували у винному соусі.

Сьогодні разом із "На пенсії" пропонуємо експериментувати далі й приготувати куряче філе із секретом усередині — із твердим сиром. М’ясо вийде дуже соковитим, м’яким і просто танутиме в роті. До того ж у начинку можна додавати улюблені продукти на свій смак — гриби чи овочі. Страва від цього стане тільки смачнішою – вона розлетиться навіть на святковому столі.

Як приготувати куряче філе з твердим сиром

Інгредієнти:

куряча грудка — 3 шт.;

твердий сир — 500 г;

курячі яйця — 3 шт.;

приправа для курки, куркума, панірувальні сухарі та олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курячі грудки ретельно миємо і нарізаємо тонкими скибочками. Підготовлене м’ясо викладаємо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо. В окрему миску вбиваємо яйця, солимо та збиваємо за допомогою вилки. Окремо змішуємо приправу, панірувальні сухарі та куркуму. Твердий сир нарізаємо скибочками, удвічі менше курячих. Загортаємо сир у відбивні, занурюємо у збиті яйця та панірувальні сухарі. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо м’ясні конвертики й смажимо до золотистості з обох боків.

Раніше ми розповідали, як вибрати куряче філе. Завдяки цим хитрощам у вас на столі буде ідеальний продукт.