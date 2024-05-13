Найсоковитіший шашлик виходить у грузинів: знадобиться мінімум продуктів

Настільки смачно, що не описати словами

Якщо запитати у грузинського кухаря головний секрет смачного шашлику, він уточнить, чи смачне ви вибрали м’ясо. Вся річ у тому, що для шашлику грузинською не потрібно багато інгредієнтів: апетитний свинячий ошийок, трохи спецій, олія та цибуля.

Такий шашлик у Грузії називається мцваді. Завдяки рецепту "Важно знати" м’ясо збереже свій сік, насититься ароматами та швидко стане м’яким.

Як приготувати шашлик по-грузинськи

Інгредієнти:

2 кг свинини (свинячий ошийок);

750 г цибулі;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

1 ч. л. чорного перцю меленого;

1 ч. л. коріандру;

сіль до свого смаку;

150-200 мл соняшникової олії.

Спосіб приготування:

М’ясо ретельно миємо та нарізаємо однаковими шматочками. Для приготування маринаду цибулю чистимо і нарізаємо часточками (при необхідності — четвертинками). Одну цибулину солимо та видавлюємо з неї сік. В емальованому посуді або скляному посуді змішуємо сік з цибулею, приправами, олією, сіллю та перцем. М’ясо відправляємо у маринад, ретельно перемішуємо. Залишаємо маринуватися мінімум на 40 хвилин, максимум — на 2-3 години. Шашлик нанизуємо на шампур, чергуючи з цибулею, і смажимо близько до вугілля близько 15 хвилин.

Подавати шашлик можна з домашнім лавашем. Насолоджуйтесь.