Найсоковитіший шашлик виходить у грузинів: знадобиться мінімум продуктів
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Настільки смачно, що не описати словами
Якщо запитати у грузинського кухаря головний секрет смачного шашлику, він уточнить, чи смачне ви вибрали м’ясо. Вся річ у тому, що для шашлику грузинською не потрібно багато інгредієнтів: апетитний свинячий ошийок, трохи спецій, олія та цибуля.
Такий шашлик у Грузії називається мцваді. Завдяки рецепту "Важно знати" м’ясо збереже свій сік, насититься ароматами та швидко стане м’яким.
Як приготувати шашлик по-грузинськи
Інгредієнти:
- 2 кг свинини (свинячий ошийок);
- 750 г цибулі;
- 1 ч. л. хмелі-сунелі;
- 1 ч. л. чорного перцю меленого;
- 1 ч. л. коріандру;
- сіль до свого смаку;
- 150-200 мл соняшникової олії.
Спосіб приготування:
- М’ясо ретельно миємо та нарізаємо однаковими шматочками.
- Для приготування маринаду цибулю чистимо і нарізаємо часточками (при необхідності — четвертинками). Одну цибулину солимо та видавлюємо з неї сік.
- В емальованому посуді або скляному посуді змішуємо сік з цибулею, приправами, олією, сіллю та перцем.
- М’ясо відправляємо у маринад, ретельно перемішуємо. Залишаємо маринуватися мінімум на 40 хвилин, максимум — на 2-3 години.
- Шашлик нанизуємо на шампур, чергуючи з цибулею, і смажимо близько до вугілля близько 15 хвилин.
Подавати шашлик можна з домашнім лавашем. Насолоджуйтесь.