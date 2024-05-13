"Мамині" сирники: цей сніданок точно вийде неймовірним (фото)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Автор
Класичний рецепт сирників
Класичний рецепт сирників. Фото vazhnoznat.com

Ваш сніданок завжди буде на сто балів

Ароматні, золотаві сирники давно вже завоювали популярність серед нас. Багато хто не уявляє ранку без такого сніданку — пишні сирнички не лише насичують, а й піднімають настрій.

Однак бувають ситуації, коли сирники не виходять: вони то розтечуться по сковороді, то не прожарюються всередині. Якщо вам хочеться приготувати пишні сирники, як у мами – вихід знайдено! "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні страви" класичний рецепт сирників, які повернуть вас у дитинство. Вони вийдуть ніжними, смачними і принесуть задоволення всім членам сім’ї.

Як приготувати пишні сирники

Інгредієнти:

  • сир — 500 г;
  • борошно — 60 г;
  • курячі яйця — 4 шт.;
  • цукор — 40 г;
  • сіль — 5 г;
  • масло вершкове — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збиваємо до однорідного стану.
  2. Сир перетираємо через сито. Додаємо збиті яйця, сіль, цукор, борошно і все перемішуємо до однорідності. З підготовленого тіста формуємо невеликі кружечки та обвалюємо їх у борошні.
  3. Розігріваємо сковороду з вершковим маслом, викладаємо підготовлені сирники та обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків.
Класичний рецепт сирників
Фото: Телеграф

Готові сирники викладаємо на тарілку. Подаємо з домашньою сметаною.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Сирники #Готуємо вдома