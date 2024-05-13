"Мамині" сирники: цей сніданок точно вийде неймовірним (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ваш сніданок завжди буде на сто балів
Ароматні, золотаві сирники давно вже завоювали популярність серед нас. Багато хто не уявляє ранку без такого сніданку — пишні сирнички не лише насичують, а й піднімають настрій.
Однак бувають ситуації, коли сирники не виходять: вони то розтечуться по сковороді, то не прожарюються всередині. Якщо вам хочеться приготувати пишні сирники, як у мами – вихід знайдено! "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні страви" класичний рецепт сирників, які повернуть вас у дитинство. Вони вийдуть ніжними, смачними і принесуть задоволення всім членам сім’ї.
Як приготувати пишні сирники
Інгредієнти:
- сир — 500 г;
- борошно — 60 г;
- курячі яйця — 4 шт.;
- цукор — 40 г;
- сіль — 5 г;
- масло вершкове — 50 г.
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо до однорідного стану.
- Сир перетираємо через сито. Додаємо збиті яйця, сіль, цукор, борошно і все перемішуємо до однорідності. З підготовленого тіста формуємо невеликі кружечки та обвалюємо їх у борошні.
- Розігріваємо сковороду з вершковим маслом, викладаємо підготовлені сирники та обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків.
Готові сирники викладаємо на тарілку. Подаємо з домашньою сметаною.