"Мамині" сирники: цей сніданок точно вийде неймовірним (фото)

Ваш сніданок завжди буде на сто балів

Ароматні, золотаві сирники давно вже завоювали популярність серед нас. Багато хто не уявляє ранку без такого сніданку — пишні сирнички не лише насичують, а й піднімають настрій.

Однак бувають ситуації, коли сирники не виходять: вони то розтечуться по сковороді, то не прожарюються всередині. Якщо вам хочеться приготувати пишні сирники, як у мами – вихід знайдено! "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні страви" класичний рецепт сирників, які повернуть вас у дитинство. Вони вийдуть ніжними, смачними і принесуть задоволення всім членам сім’ї.

Як приготувати пишні сирники

Інгредієнти:

сир — 500 г;

борошно — 60 г;

курячі яйця — 4 шт.;

цукор — 40 г;

сіль — 5 г;

масло вершкове — 50 г.

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо до однорідного стану. Сир перетираємо через сито. Додаємо збиті яйця, сіль, цукор, борошно і все перемішуємо до однорідності. З підготовленого тіста формуємо невеликі кружечки та обвалюємо їх у борошні. Розігріваємо сковороду з вершковим маслом, викладаємо підготовлені сирники та обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків.

Фото: Телеграф

Готові сирники викладаємо на тарілку. Подаємо з домашньою сметаною.