Вівсянки купуйте тепер удвічі більше: ось де її можна застосувати у побуті

Ви точно вирішите кілька проблем із її допомогою

Вівсянка – це корисний продукт, який є на кожній кухні. Ми готуємо з неї кашу, вівсяне печиво і навіть печемо незвичайний чизкейк.

Однак є спосіб використовувати цю кашу у побуті. Разом з Today розповімо, як вівсянка допоможе розв'язати деякі проблеми у вас вдома.

Як використовувати вівсянку в побуті

Мало хто знає, але вівсянка — це відмінний засіб від зайвої вологи та неприємних запахів у кімнаті чи холодильник. Щоб позбутися вони, потрібно насипати вівсяні пластівці в склянку або банку і поставити в місце, де неприємно пахне. Через короткий час неприємний аромат зникне.

Також вівсянка допоможе видалити олію у випадку, якщо ви випадково розлили її на стіл або підлогу. Посипте калюжу вівсянкою — і всього за кілька хвилин вона вбере весь жир. Вам потрібно буде просто зібрати пластівці віником і протерти місце вологою губкою або тканиною.

Також вівсянка допоможе відмити нагар та інші забруднення з чавунних сковорідок та каструль. Вам просто необхідно насипати її в посуд та трохи потерти. Вівсяні пластівці вберуть жир і приберуть частинки їжі, які залишилися на стінках і дні, не зіпсувавши при цьому покриття.

Також з вівсянки можна приготувати незвичайні деруни. Спробуйте вам точно сподобається.