Закуска, яка зникне зі столу першою: особливо вдалі бутерброди, які швидко готуються

Бутербродам зі шпротами можна надати нового шарму

Ми розповідали, як приготувати смачний салат. Тепер ділимось чудовим рецептом смачних бутербродів.

Ці бутерброди зі шпротами та помідорами – дуже швидка та проста закуска. Хрусткий підсушений батон, ніжний майонез з часником, соковиті томати та ароматні шпроти – таке поєднання не залишить байдужим нікого. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Шпроти в олії – 1 банка

Батон – 1 шт.

Майонез – 150 г

Часник – 3 зубчики

Помідор – 1 шт.

Петрушка (для прикраси)

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Наріжте батон на скибочки товщиною 1-1,5 см. Застеліть деко пергаментним папером і викладіть на нього шматочки батона. Злегка підсушіть батон в духовці протягом 5-7 хвилин, щоб він став хрустким. У мисці змішайте майонез з подрібненим часником. Додайте до смаку чорний перець та інші спеції, які вам подобаються. Перемішайте соус до однорідності. На кожен підсушений шматочок батона нанесіть майонезний соус. Наріжте помідор тонкими скибочками. Викладіть на батон з майонезом кілька скибочок помідора. Зверху помістіть 2-3 шпроти. За бажанням прикрасьте бутерброди листочками петрушки.

Подавайте бутерброди зі шпротами та помідорами до столу як закуску або легкий перекус. Ця страва стане чудовим доповненням до будь-якого застілля. Також ми розповідали, як смачніше приготувати Шубу.