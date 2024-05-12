Закуска, яка зникне зі столу першою: особливо вдалі бутерброди, які швидко готуються
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Бутербродам зі шпротами можна надати нового шарму
Ми розповідали, як приготувати смачний салат. Тепер ділимось чудовим рецептом смачних бутербродів.
Ці бутерброди зі шпротами та помідорами – дуже швидка та проста закуска. Хрусткий підсушений батон, ніжний майонез з часником, соковиті томати та ароматні шпроти – таке поєднання не залишить байдужим нікого. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Шпроти в олії – 1 банка
- Батон – 1 шт.
- Майонез – 150 г
- Часник – 3 зубчики
- Помідор – 1 шт.
- Петрушка (для прикраси)
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C. Наріжте батон на скибочки товщиною 1-1,5 см.
- Застеліть деко пергаментним папером і викладіть на нього шматочки батона. Злегка підсушіть батон в духовці протягом 5-7 хвилин, щоб він став хрустким.
- У мисці змішайте майонез з подрібненим часником. Додайте до смаку чорний перець та інші спеції, які вам подобаються. Перемішайте соус до однорідності.
- На кожен підсушений шматочок батона нанесіть майонезний соус. Наріжте помідор тонкими скибочками.
- Викладіть на батон з майонезом кілька скибочок помідора. Зверху помістіть 2-3 шпроти. За бажанням прикрасьте бутерброди листочками петрушки.
Подавайте бутерброди зі шпротами та помідорами до столу як закуску або легкий перекус. Ця страва стане чудовим доповненням до будь-якого застілля. Також ми розповідали, як смачніше приготувати Шубу.