Мало хто знає: важливі тонкощі приготування підливи, з якими соус буде неймовірним

Так можна приготувати ідеальну підливу

Ми розповідали, які компоненти не варто додавати в маринад до шашлику. Тепер ділимось порадами, які допоможуть вам приготувати смачну підливу.

Підлива — це ідеальний соус до будь-якої основної страви. Ароматний, смачний соус ідеально доповнює смачні котлети, тефтелі чи відбивні. Разом із ProstoWay розповідаємо, як приготувати його значно смачніше.

Якісна томатна паста

Це основа підливи, тому вибирайте її ретельно. Зверніть увагу на густину: паста повинна бути густою, без грудок. Переконайтеся, що склад є натуральним, без штучних добавок.

Густота

Підлива відрізняється від інших соусів саме своєю густотою. Для досягнення бажаної консистенції ви можете додати борошно або картопляний крохмаль або ж використати міцний м'ясний бульйон.

Пропорції

Не нехтуйте важливістю пропорцій. Ось універсальне правило: на 100 грамів томатної пасти вам знадобиться 1 склянка бульйону та 3 столові ложки олії.

Експериментуйте з різними спеціями та травами, щоб знайти свій унікальний смак. З такою підливою ваші тефтелі та котлети стануть справжнім кулінарним шедевром. Також ми розповідали, коли солити холодець для кращого результату.