Таропрогноз на 13 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Прогноз Таро, на що всім чекати 13 травня
Прогноз Таро, на що всім чекати 13 травня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Усі карти випали перевернутими у розкладі на цей день

У понеділок, 13 травня 2024 року, на багатьох чекає зіткнення з неприємностями й відчуття себе ніби в безвиході, проте інші навпаки зможуть вирішити якусь складну ситуацію в житті.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Паж мечів, перевернутий Диявол, перевернута Смерть

Перевернутий Паж мечів

Ця карта попереджає, що Ви можете зіткнутися з хитрощами, причіпками до дрібниць, конфліктами та перешкодами, — постарайтеся бути напоготові, щоб не потрапити в халепу, і не відкривати зайвий раз душу стороннім.

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви зможете почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь зі сфер життя.

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

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