Таропрогноз на 13 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Усі карти випали перевернутими у розкладі на цей день

У понеділок, 13 травня 2024 року, на багатьох чекає зіткнення з неприємностями й відчуття себе ніби в безвиході, проте інші навпаки зможуть вирішити якусь складну ситуацію в житті.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Паж мечів, перевернутий Диявол, перевернута Смерть

Перевернутий Паж мечів

Ця карта попереджає, що Ви можете зіткнутися з хитрощами, причіпками до дрібниць, конфліктами та перешкодами, — постарайтеся бути напоготові, щоб не потрапити в халепу, і не відкривати зайвий раз душу стороннім.

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви зможете почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь зі сфер життя.

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.