Ситний сніданок на всю сім’ю в одній сковороді: так просто ще не було
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачний спосіб використати вчорашні макарони
Ми ділились рецептом дуже смачного салату. Тепер розповідаємо, як в одній сковороді і за лічені хвилини приготувати смачний та ситний сніданок на всю сім’ю.
Знадобиться кулька яєць та жменя макаронів — до речі, можна навіть використати залишки від вечері. Рецепт, яким поділились на порталі "Порадниця", стане справжньою паличкою-виручалочкою, коли вам не вистачає часу на приготування їжі. Він ситний, ароматний, а головне – готується за лічені хвилини.
Інгредієнти:
- 300 г відварених макаронів
- 5 яєць
- 100 г тертого сиру
- сіль, чорний перець
- 0,5 чайної ложки сухого часнику
- суміш вершкового масла та олії
- 2 середні помідори
Спосіб приготування:
- Злегка збийте яйця вінчиком, додайте сіль, перець і сушений часник. Перемішайте яйця з відвареними макаронами, щоб вони повністю покрилися яєчною сумішшю.
- У сковороді розігрійте суміш вершкового масла та олії на середньому вогні. Вилийте яєчно-макаронну суміш на сковороду.
- Накрийте кришкою і смажте омлет протягом 5-7 хвилин, доки низ не схопиться. За допомогою плоскої тарілки або лопатки обережно переверніть омлет на інший бік.
- Викладіть на омлет кружальця помідорів, посипте тертим сиром. Накрийте кришкою і смажте ще 2-3 хвилини, доки сир не розплавиться.
Готовий омлет з макаронами та помідорами можна подавати гарячим як самостійну страву або з салатом. Також ми ділились рецептом смачного пирога з начинкою.