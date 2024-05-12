Ситний сніданок на всю сім’ю в одній сковороді: так просто ще не було

Смачний спосіб використати вчорашні макарони

Ми ділились рецептом дуже смачного салату. Тепер розповідаємо, як в одній сковороді і за лічені хвилини приготувати смачний та ситний сніданок на всю сім’ю.

Знадобиться кулька яєць та жменя макаронів — до речі, можна навіть використати залишки від вечері. Рецепт, яким поділились на порталі "Порадниця", стане справжньою паличкою-виручалочкою, коли вам не вистачає часу на приготування їжі. Він ситний, ароматний, а головне – готується за лічені хвилини.

Інгредієнти:

300 г відварених макаронів

5 яєць

100 г тертого сиру

сіль, чорний перець

0,5 чайної ложки сухого часнику

суміш вершкового масла та олії

2 середні помідори

Спосіб приготування:

Злегка збийте яйця вінчиком, додайте сіль, перець і сушений часник. Перемішайте яйця з відвареними макаронами, щоб вони повністю покрилися яєчною сумішшю. У сковороді розігрійте суміш вершкового масла та олії на середньому вогні. Вилийте яєчно-макаронну суміш на сковороду. Накрийте кришкою і смажте омлет протягом 5-7 хвилин, доки низ не схопиться. За допомогою плоскої тарілки або лопатки обережно переверніть омлет на інший бік. Викладіть на омлет кружальця помідорів, посипте тертим сиром. Накрийте кришкою і смажте ще 2-3 хвилини, доки сир не розплавиться.

Готовий омлет з макаронами та помідорами можна подавати гарячим як самостійну страву або з салатом. Також ми ділились рецептом смачного пирога з начинкою.