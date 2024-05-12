Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Водоліїв може чекати на виграш, а Скорпіонам доведеться "затягнути пояс"
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Тиждень буде не найкращим, але й не найгіршим
У середині травня багато хто зможе як слід попрацювати, зробити накопичення або навіть знайти кращу роботу, але в деяких не обійдеться і без фінансових труднощів.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — Путівник
Путівник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.
Телець — перевернута Вісімка кубків
Якщо наявна робота не влаштовує Вас у всіх сенсах, то, можливо, саме настав час знайти нову — з кращими умовами та більшою зарплатою.
Близнюки — Шістка кубків
У цьому положенні карта обіцяє добробут та стабільність — проблеми вдасться розрулити, і нехай великих доходів не передбачається, Вам буде спокійно та затишно.
Рак — Трійка пентаклів
Це дуже гарна карта. Вона не обіцяє запаморочливого успіху й раптово приваленого багатства, проте вказує, що Ваші справи повільно, але впевнено йтимуть вгору — очікуване підвищення трапиться свого часу, а збитків, непередбачених витрат і втрат поки що не передбачається.
Лев — Сімка мечів
На наступному тижні Вас може чекати підступ в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси і бути уважним, щоб не наробити помилок.
Діва — перевернута Двійка жезлів
Ця карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.
Терези — перевернута Двійка пентаклів
У цьому положенні картка може попереджати про фінансові негаразди й що доведеться віддавати борги, хоча це буде обтяжливо. Важливі переговори та фінансові справи поки що краще відкласти.
Скорпіон — Вісімка мечів
На наступному тижні Вам доведеться "затягнути пояс", оскільки на зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.
Стрілець — перевернута Четвірка пентаклів
На вас чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального.
Козоріг — перевернута Помірність
У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.
Водолій — Король пентаклів
Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.
Риби — перевернута Колісниця
У цьому положенні карта попереджає, що Ви можете втратити контроль над емоціями, через що можуть бути проблеми та втрати, крах планів у найближчий тиждень.