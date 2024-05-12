Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Водоліїв може чекати на виграш, а Скорпіонам доведеться "затягнути пояс"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Автор
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 13 по 19 травня 2024 року
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 13 по 19 травня 2024 року. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Тиждень буде не найкращим, але й не найгіршим

У середині травня багато хто зможе як слід попрацювати, зробити накопичення або навіть знайти кращу роботу, але в деяких не обійдеться і без фінансових труднощів.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

Читайте також: Загальний розклад Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 13 по 19 травня

А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Путівник

Путівник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Телець — перевернута Вісімка кубків

Якщо наявна робота не влаштовує Вас у всіх сенсах, то, можливо, саме настав час знайти нову — з кращими умовами та більшою зарплатою.

Близнюки — Шістка кубків

У цьому положенні карта обіцяє добробут та стабільність — проблеми вдасться розрулити, і нехай великих доходів не передбачається, Вам буде спокійно та затишно.

Рак — Трійка пентаклів

Це дуже гарна карта. Вона не обіцяє запаморочливого успіху й раптово приваленого багатства, проте вказує, що Ваші справи повільно, але впевнено йтимуть вгору — очікуване підвищення трапиться свого часу, а збитків, непередбачених витрат і втрат поки що не передбачається.

Лев — Сімка мечів

На наступному тижні Вас може чекати підступ в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси і бути уважним, щоб не наробити помилок.

Діва — перевернута Двійка жезлів

Ця карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Терези — перевернута Двійка пентаклів

У цьому положенні картка може попереджати про фінансові негаразди й що доведеться віддавати борги, хоча це буде обтяжливо. Важливі переговори та фінансові справи поки що краще відкласти.

Скорпіон — Вісімка мечів

На наступному тижні Вам доведеться "затягнути пояс", оскільки на зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

Стрілець — перевернута Четвірка пентаклів

На вас чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального.

Козоріг — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Водолій — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.

Риби — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що Ви можете втратити контроль над емоціями, через що можуть бути проблеми та втрати, крах планів у найближчий тиждень.

Теги:
#Прогноз Таро