З цим пловом не потрібно довго возитися: ви приготуєте його на раз-два

Швидко, смачно та дуже ситно

Колись ароматний, ситний плов проник у нашу кухню і залишився у ній назавжди. Найчастіше до плову додають баранину, але ми пропонуємо спростити рецепт і приготувати його з курячого філе.

Ми готуватимемо страву з філе, проте за бажання ви можете взяти іншу частину тушки. Також можна використовувати будь-який жир — рослинне, вершкове масло або смалець. Якщо у вас є традиційні для плову спеції — зіра, куркума та барбарис — обов’язково додайте їх. За рецептом Shuba у вас вийде проста і поживна страва, яку можна брати із собою на роботу або до школи.

Як приготувати плов з курячим філе

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе — 300 г;

рис — 200 г;

морква — 100 г;

цибуля — 100 г;

часник, зубчики — 3 шт.;

олія соняшникова — 60 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо ретельно миємо під проточною водою, розрізаємо на маленькі шматки та обсмажуємо протягом 15 хвилин на розігрітій сковороді. Чистимо і кубиками нарізаємо овочі, викладаємо їх у каструлю з товстим дном. Додаємо олію і за бажанням додаємо ложку томатної пасти або помідорів. До овочів додаємо м’ясо, рисову крупу та спеції. Заливаємо все водою на два пальці вище за рівень крупи, ставимо на вогонь і залишаємо тушкувати протягом години. Протягом приготування страву заважати не варто — лише перед подачею на стіл.

Для любителів незвичайних страв рекомендуємо приготувати плов із сухофруктами. Ви такого ніколи не куштували.