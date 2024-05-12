З цим пловом не потрібно довго возитися: ви приготуєте його на раз-два

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжний плов із курячим м’ясом
Ніжний плов із курячим м’ясом. Фото shuba.life

Швидко, смачно та дуже ситно

Колись ароматний, ситний плов проник у нашу кухню і залишився у ній назавжди. Найчастіше до плову додають баранину, але ми пропонуємо спростити рецепт і приготувати його з курячого філе.

Ми готуватимемо страву з філе, проте за бажання ви можете взяти іншу частину тушки. Також можна використовувати будь-який жир — рослинне, вершкове масло або смалець. Якщо у вас є традиційні для плову спеції — зіра, куркума та барбарис — обов’язково додайте їх. За рецептом Shuba у вас вийде проста і поживна страва, яку можна брати із собою на роботу або до школи.

Як приготувати плов з курячим філе

Інгредієнти на 4 порції:

  • куряче філе — 300 г;
  • рис — 200 г;
  • морква — 100 г;
  • цибуля — 100 г;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • олія соняшникова — 60 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо ретельно миємо під проточною водою, розрізаємо на маленькі шматки та обсмажуємо протягом 15 хвилин на розігрітій сковороді.
  2. Чистимо і кубиками нарізаємо овочі, викладаємо їх у каструлю з товстим дном. Додаємо олію і за бажанням додаємо ложку томатної пасти або помідорів.
  3. До овочів додаємо м’ясо, рисову крупу та спеції. Заливаємо все водою на два пальці вище за рівень крупи, ставимо на вогонь і залишаємо тушкувати протягом години. Протягом приготування страву заважати не варто — лише перед подачею на стіл.

Для любителів незвичайних страв рекомендуємо приготувати плов із сухофруктами. Ви такого ніколи не куштували.

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#Рецепт #Курка #Готуємо вдома #Плов