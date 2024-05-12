Пишний і повітряний пиріг вийде навіть без борошна: як він готується

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачний пиріг без грама борошна
Смачний пиріг без грама борошна. Фото napensii.ua

З таким десертом близькі вип’ють увесь чай у будинку

Навряд чи хтось зможе пройти повз повітряний пиріг і не взяти шматочок. А хочете здивувати близьких та приготувати випічку навіть без грама борошна?

У це важко повірити, але "На пенсії" пропонує рецепт повітряного пирога навіть без грама борошна. Випічка вийде ніжною та легкою, як хмарка та "заставить" близьких облизувати тарілки. Усі точно будуть у захваті!

Як приготувати пиріг без борошна

Інгредієнти:

  • курячі яйця – 4 шт.;
  • грецький йогурт – 400 г;
  • цукор – 70-80 г;
  • крохмаль (краще кукурудзяний) – 50 г;
  • розпушувач – 1 чайна ложка;
  • сіль — щіпка;
  • пакетик ванільного цукру.

Спосіб приготування:

  1. Курячі жовтки відокремлюємо від білків і в глибокій мисці змішуємо їх з йогуртом, звичайним і ванільним цукром, крохмалем з розпушувачем. Перемішуємо до однорідного стану.
  2. В окремій ємності за допомогою міксера збиваємо до стійкої піни білки зі щіпкою солі. Акуратно, частинами вводимо масу із жовтків, перемішуючи лопаткою.
  3. Форму для випікання застеляємо пергаментом, виливаємо тісто і відправляємо все в розігріту до 170 градусів духовку на 45 хвилин.

Зверху готовий пиріг за бажанням посипаємо цукровою пудрою. Також можна розрізати його на частини та змастити сметанним або заварним кремом.

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#Рецепт #Пиріг #Готуємо вдома