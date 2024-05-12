Пишний і повітряний пиріг вийде навіть без борошна: як він готується
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З таким десертом близькі вип’ють увесь чай у будинку
Навряд чи хтось зможе пройти повз повітряний пиріг і не взяти шматочок. А хочете здивувати близьких та приготувати випічку навіть без грама борошна?
У це важко повірити, але "На пенсії" пропонує рецепт повітряного пирога навіть без грама борошна. Випічка вийде ніжною та легкою, як хмарка та "заставить" близьких облизувати тарілки. Усі точно будуть у захваті!
Як приготувати пиріг без борошна
Інгредієнти:
- курячі яйця – 4 шт.;
- грецький йогурт – 400 г;
- цукор – 70-80 г;
- крохмаль (краще кукурудзяний) – 50 г;
- розпушувач – 1 чайна ложка;
- сіль — щіпка;
- пакетик ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- Курячі жовтки відокремлюємо від білків і в глибокій мисці змішуємо їх з йогуртом, звичайним і ванільним цукром, крохмалем з розпушувачем. Перемішуємо до однорідного стану.
- В окремій ємності за допомогою міксера збиваємо до стійкої піни білки зі щіпкою солі. Акуратно, частинами вводимо масу із жовтків, перемішуючи лопаткою.
- Форму для випікання застеляємо пергаментом, виливаємо тісто і відправляємо все в розігріту до 170 градусів духовку на 45 хвилин.
Зверху готовий пиріг за бажанням посипаємо цукровою пудрою. Також можна розрізати його на частини та змастити сметанним або заварним кремом.