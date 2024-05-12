Такий "Жабою в норі" близькі із задоволенням і поснідають, і перекусять: незвичайний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна страва "Жаба в норі"
Незвичайна страва "Жаба в норі"

Такі сосиски порадують і око, і шлунок

Думаєте, сосискою у тесті неможливо здивувати? І дарма. Варто лише почути назву цієї страви — "Жаба в норі" — і ви точно здивуєтеся.

"Жаба в норі" — це сосиска в тесті, проте не наша, звична, а в англійському варіанті. Строго кажучи, сосиски виходять над тесті, а клярі. Заінтриговані? Тоді разом із Shuba йдемо готувати.

Як приготувати "Жабу в норі"

Інгредієнти на 4 порції:

  • ковбаски для смаження — 4 шт.;
  • цибуля червона — 1/2 шт.;
  • бекон — 150 г;
  • сир горгонзолу — 125 г;
  • розмарин, гілочка — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — до свого смаку

Для кляру:

  • яйце куряче, велике — 3 шт.;
  • борошно пшеничне — 110 г;
  • молоко 3,2% — 280 мл.

Спосіб приготування:

  1. Для кляру змішуємо до однорідності яйце, борошно та молоко і даємо відпочити як мінімум на 30 хвилин.
  2. Тим часом чистимо і нарізаємо скибочками цибулю, подрібнюємо горгонзолу та розмарин, крупно нарізаємо бекон.
  3. У форму для випікання вливаємо стільки рослинної олії, щоб вона покрила дно великої форми для випічки. Відправляємо на хвилину у розігріту до 250 градусів духовку.
  4. Дістаємо форму, викладаємо в неї сосиски, червону цибулю та бекон і відправляємо все в духовку на 5 хвилин — сосиски повинні підрум’янитися.
  5. Витягаємо форму з сосисками, швидко вливаємо кляр, посипаємо все горгонзолою та розмарином. Відправляємо знову все в духовку на 25-30 хвилин, поки кляр не підніметься і не набуде золотистого кольору.

З сосисками можна також приготувати незвичайну запіканку. Вона готується швидко, але також швидко з’їдається.

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#Рецепт #Сосиски #Готуємо вдома