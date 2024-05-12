Вітамінна "шаурма": найкращий сніданок готується за цим рецептом

Відмінний спосіб забути про голод до обіду

Хочеться швидко приготувати ситний та смачний сніданок? Тоді рулет з лаваша — оптимальний варіант.

Разом із Shuba пропонуємо весняний варіант – лаваш із відвареною куркою, овочами та великою кількістю зелені. Це чудовий варіант нагодувати всю родину до обіду. Але будьте обережні — такий рулет близькі проситимуть щодня, щоб поснідати їм та взяти з собою до школи чи на роботу. Така "шаурма" сподобається всім.

Як приготувати рулет з лаваша з куркою та овочами

Інгредієнти на 2 порції:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

куряче філе — 500 г;

тонкий лаваш — 2 шт.;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

огірок — 2 шт.;

кріп, пучок — 1 шт.;

майонез 72%, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

салат, листя — 2 шт.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо до готовності. Даємо м’ясу остигнути, подрібнюємо в блендері або дрібно нарізаємо. Всі необхідні овочі миємо та сушимо. Цибулю, перець та огірки нарізаємо тоненькою соломкою або невеликими кубиками. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника. Додаємо нарізаний кріп. Все солимо і перчимо. Лаваш змащуємо майонезом, викладаємо салат та накриваємо іншим листом лаваша. Змащуємо тонким шаром начинки, згортаємо рулет і за бажанням нарізаємо його.

До речі, вірменський лаваш для цього рулету можна приготувати самостійно. Спробуйте це просто.