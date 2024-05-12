Вітамінна "шаурма": найкращий сніданок готується за цим рецептом
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Відмінний спосіб забути про голод до обіду
Хочеться швидко приготувати ситний та смачний сніданок? Тоді рулет з лаваша — оптимальний варіант.
Разом із Shuba пропонуємо весняний варіант – лаваш із відвареною куркою, овочами та великою кількістю зелені. Це чудовий варіант нагодувати всю родину до обіду. Але будьте обережні — такий рулет близькі проситимуть щодня, щоб поснідати їм та взяти з собою до школи чи на роботу. Така "шаурма" сподобається всім.
Як приготувати рулет з лаваша з куркою та овочами
Інгредієнти на 2 порції:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- куряче філе — 500 г;
- тонкий лаваш — 2 шт.;
- перець болгарський червоний – 1 шт.;
- огірок — 2 шт.;
- кріп, пучок — 1 шт.;
- майонез 72%, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- салат, листя — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Куряче філе відварюємо до готовності. Даємо м’ясу остигнути, подрібнюємо в блендері або дрібно нарізаємо.
- Всі необхідні овочі миємо та сушимо. Цибулю, перець та огірки нарізаємо тоненькою соломкою або невеликими кубиками.
- Усі підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника. Додаємо нарізаний кріп. Все солимо і перчимо.
- Лаваш змащуємо майонезом, викладаємо салат та накриваємо іншим листом лаваша. Змащуємо тонким шаром начинки, згортаємо рулет і за бажанням нарізаємо його.
До речі, вірменський лаваш для цього рулету можна приготувати самостійно. Спробуйте це просто.