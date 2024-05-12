І салат, і намазка: рецепт, який точно знадобиться після Великодня
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Після Паски залишилися варені яйця і не знаєте, що з них приготувати? Пропонуємо сьогодні незвичайний рецепт страви-конструктора — його можна подавати і як салат, і як намазку.
Разом із Shuba пропонуємо приготувати варіант класичного американського яєчного салату. Готується він просто — вам потрібно зварити яйця, подрібнити їх і перемішати зі спеціями та майонезом. А якщо ви використовуватимете варені яйця, на це підуть лічені хвилини. Подавати цю страву можна також як намазку для бутербродів, сендвічів і тостів.
Як приготувати яєчний салат
Інгредієнти на 3 порції:
- яйця курячі — 3 шт.;
- вершковий сир — 300 г;
- цибуля порей — 1 шт.;
- паприка мелена, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо круто. Миємо їх під холодною водою, даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та дрібно нарізаємо.
- Лук-порей ретельно миємо і чистимо. Дрібно шаткуємо білу частину і трохи зеленою. Відправляємо підготовлений порей до салатника.
- Туди ж викладаємо вершковий сир. Ретельно перемішуємо із цибулею.
- До салатника додаємо підготовлені курячі яйця. Солимо, додаємо паприку, дуже обережно все перемішуємо.
За бажанням можна подавати яєчний салат із домашньою чіабаттою. Вийде смачно.