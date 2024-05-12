І салат, і намазка: рецепт, який точно знадобиться після Великодня

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Після Паски залишилися варені яйця і не знаєте, що з них приготувати? Пропонуємо сьогодні незвичайний рецепт страви-конструктора — його можна подавати і як салат, і як намазку.

Разом із Shuba пропонуємо приготувати варіант класичного американського яєчного салату. Готується він просто — вам потрібно зварити яйця, подрібнити їх і перемішати зі спеціями та майонезом. А якщо ви використовуватимете варені яйця, на це підуть лічені хвилини. Подавати цю страву можна також як намазку для бутербродів, сендвічів і тостів.

Як приготувати яєчний салат

Інгредієнти на 3 порції:

яйця курячі — 3 шт.;

вершковий сир — 300 г;

цибуля порей — 1 шт.;

паприка мелена, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо круто. Миємо їх під холодною водою, даємо охолонути, чистимо від шкаралупи та дрібно нарізаємо. Лук-порей ретельно миємо і чистимо. Дрібно шаткуємо білу частину і трохи зеленою. Відправляємо підготовлений порей до салатника. Туди ж викладаємо вершковий сир. Ретельно перемішуємо із цибулею. До салатника додаємо підготовлені курячі яйця. Солимо, додаємо паприку, дуже обережно все перемішуємо.

За бажанням можна подавати яєчний салат із домашньою чіабаттою. Вийде смачно.