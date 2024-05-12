Гора смакоти всього з трьох інгредієнтів: печиво вийде в сто разів смачніше за магазинне (фото)

Смачніше за цей рецепт ви не знайдете

Ароматне, смачне печиво з будь-яким напоєм – це завжди чудовий варіант для ситного та смачного перекушування. Рятує він і у разі, якщо потрібно взяти із собою в дорогу, на роботу чи дітям до школи.

Єдине, що бентежить кулінарів — складність і довгий час приготування. Проте "Телеграф" у книзі "Українські народні рецепти" знайшов рецепт печива лише з трьох основних інгредієнтів. Вам необхідно просто все змішати, відправити на деко — все інше зробить духовка. З цим рецептом про магазинні солодощі забудуть навіть діти-привереди. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати печиво на десерт

Інгредієнти:

вершкове масло — 500 г;

цукрова пудра — 250 г;

борошно — 700 г;

ванілін — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Вершкове масло збиваємо разом із цукровою пудрою. В отриману масу додаємо ванілін, борошно і ретельно перемішуємо до однорідного стану. Тісто відправляємо у кондитерський мішок. Форму для випікання змащуємо олією та викладаємо тісто, формуючи печива. Відправляємо все в духовку та випікаємо до готовності за високої температури.

Фото: Телеграф

Готове печиво охолоджуємо та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.