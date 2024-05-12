Гора смакоти всього з трьох інгредієнтів: печиво вийде в сто разів смачніше за магазинне (фото)

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Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний рецепт для сімейного чаювання
Відмінний рецепт для сімейного чаювання. Фото shuba.life

Смачніше за цей рецепт ви не знайдете

Ароматне, смачне печиво з будь-яким напоєм – це завжди чудовий варіант для ситного та смачного перекушування. Рятує він і у разі, якщо потрібно взяти із собою в дорогу, на роботу чи дітям до школи.

Єдине, що бентежить кулінарів — складність і довгий час приготування. Проте "Телеграф" у книзі "Українські народні рецепти" знайшов рецепт печива лише з трьох основних інгредієнтів. Вам необхідно просто все змішати, відправити на деко — все інше зробить духовка. З цим рецептом про магазинні солодощі забудуть навіть діти-привереди. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати печиво на десерт

Інгредієнти:

  • вершкове масло — 500 г;
  • цукрова пудра — 250 г;
  • борошно — 700 г;
  • ванілін — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло збиваємо разом із цукровою пудрою.
  2. В отриману масу додаємо ванілін, борошно і ретельно перемішуємо до однорідного стану. Тісто відправляємо у кондитерський мішок.
  3. Форму для випікання змащуємо олією та викладаємо тісто, формуючи печива. Відправляємо все в духовку та випікаємо до готовності за високої температури.
Домашнє печиво до кави
Фото: Телеграф

Готове печиво охолоджуємо та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.

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#Рецепт #Печиво #Сир #Готуємо вдома