Гора смакоти всього з трьох інгредієнтів: печиво вийде в сто разів смачніше за магазинне (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачніше за цей рецепт ви не знайдете
Ароматне, смачне печиво з будь-яким напоєм – це завжди чудовий варіант для ситного та смачного перекушування. Рятує він і у разі, якщо потрібно взяти із собою в дорогу, на роботу чи дітям до школи.
Єдине, що бентежить кулінарів — складність і довгий час приготування. Проте "Телеграф" у книзі "Українські народні рецепти" знайшов рецепт печива лише з трьох основних інгредієнтів. Вам необхідно просто все змішати, відправити на деко — все інше зробить духовка. З цим рецептом про магазинні солодощі забудуть навіть діти-привереди. Ну що йдемо готувати?
Як приготувати печиво на десерт
Інгредієнти:
- вершкове масло — 500 г;
- цукрова пудра — 250 г;
- борошно — 700 г;
- ванілін — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло збиваємо разом із цукровою пудрою.
- В отриману масу додаємо ванілін, борошно і ретельно перемішуємо до однорідного стану. Тісто відправляємо у кондитерський мішок.
- Форму для випікання змащуємо олією та викладаємо тісто, формуючи печива. Відправляємо все в духовку та випікаємо до готовності за високої температури.
Готове печиво охолоджуємо та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.