Найсмачніший спосіб доїсти паски: готуємо оригінальний десерт із яблуками
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І близькі наїдуться, і паски не викинете
Що робити, якщо перед Великоднем напекли багато різноманітних пасок і не встигли їх з’їсти? У нас є чудовий вихід.
Звичайно, із залишків паски можна приготувати відмінні сухарики або пустити випічку на панірувальні сухарі. Однак Рixelinform пропонує ще один смачний спосіб розв'язання цієї проблеми — яблучний десерт із засохлої паски. Близькі точно отримають масу насолоди!
Як приготувати десерт з яблуками з черствої паски
Інгредієнти:
- 400 г черствої паски;
- 2 курячі яйця;
- 80 г цукру;
- дрібка солі;
- 10 г кукурудзяного крохмалю;
- 400 мл молока;
- 50 г вершкового масла;
- кориця та ванілін до свого смаку;
- цедра 1 апельсина;
- 2 ст. л. апельсинового соку;
- 1 велике яблуко.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця змішуємо цукром. Все солимо, додаємо молоко та відправляємо на плиту. Готуємо, поки суміш не загусне.
- В отриману масу додаємо вершкове масло, ванілін, апельсинову цедру та сік. Все перемішуємо до однорідного стану і даємо охолонути суміші.
- Тим часом з паски зрізаємо верхівку і нарізаємо скибочками. Викладаємо в змащену олією форму для запікання.
- Чистимо від насіння і нарізаємо скибочками яблука. Викладаємо їх у форму на паску. Посипаємо зверху цукром і корицею і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
Подавати такий десерт можна із заварним кремом або домашньою сметаною. Смачного!