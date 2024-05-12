Найсмачніший спосіб доїсти паски: готуємо оригінальний десерт із яблуками

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Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний десерт із черствої паски
Відмінний десерт із черствої паски. Фото shuba.life

І близькі наїдуться, і паски не викинете

Що робити, якщо перед Великоднем напекли багато різноманітних пасок і не встигли їх з’їсти? У нас є чудовий вихід.

Звичайно, із залишків паски можна приготувати відмінні сухарики або пустити випічку на панірувальні сухарі. Однак Рixelinform пропонує ще один смачний спосіб розв'язання цієї проблеми — яблучний десерт із засохлої паски. Близькі точно отримають масу насолоди!

Як приготувати десерт з яблуками з черствої паски

Інгредієнти:

  • 400 г черствої паски;
  • 2 курячі яйця;
  • 80 г цукру;
  • дрібка солі;
  • 10 г кукурудзяного крохмалю;
  • 400 мл молока;
  • 50 г вершкового масла;
  • кориця та ванілін до свого смаку;
  • цедра 1 апельсина;
  • 2 ст. л. апельсинового соку;
  • 1 велике яблуко.

Спосіб приготування:

  1. Курячі яйця змішуємо цукром. Все солимо, додаємо молоко та відправляємо на плиту. Готуємо, поки суміш не загусне.
  2. В отриману масу додаємо вершкове масло, ванілін, апельсинову цедру та сік. Все перемішуємо до однорідного стану і даємо охолонути суміші.
  3. Тим часом з паски зрізаємо верхівку і нарізаємо скибочками. Викладаємо в змащену олією форму для запікання.
  4. Чистимо від насіння і нарізаємо скибочками яблука. Викладаємо їх у форму на паску. Посипаємо зверху цукром і корицею і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Подавати такий десерт можна із заварним кремом або домашньою сметаною. Смачного!

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#Рецепт #Пиріг #Паска #Готуємо вдома