Найсмачніший спосіб доїсти паски: готуємо оригінальний десерт із яблуками

І близькі наїдуться, і паски не викинете

Що робити, якщо перед Великоднем напекли багато різноманітних пасок і не встигли їх з’їсти? У нас є чудовий вихід.

Звичайно, із залишків паски можна приготувати відмінні сухарики або пустити випічку на панірувальні сухарі. Однак Рixelinform пропонує ще один смачний спосіб розв'язання цієї проблеми — яблучний десерт із засохлої паски. Близькі точно отримають масу насолоди!

Як приготувати десерт з яблуками з черствої паски

Інгредієнти:

400 г черствої паски;

2 курячі яйця;

80 г цукру;

дрібка солі;

10 г кукурудзяного крохмалю;

400 мл молока;

50 г вершкового масла;

кориця та ванілін до свого смаку;

цедра 1 апельсина;

2 ст. л. апельсинового соку;

1 велике яблуко.

Спосіб приготування:

Курячі яйця змішуємо цукром. Все солимо, додаємо молоко та відправляємо на плиту. Готуємо, поки суміш не загусне. В отриману масу додаємо вершкове масло, ванілін, апельсинову цедру та сік. Все перемішуємо до однорідного стану і даємо охолонути суміші. Тим часом з паски зрізаємо верхівку і нарізаємо скибочками. Викладаємо в змащену олією форму для запікання. Чистимо від насіння і нарізаємо скибочками яблука. Викладаємо їх у форму на паску. Посипаємо зверху цукром і корицею і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Подавати такий десерт можна із заварним кремом або домашньою сметаною. Смачного!