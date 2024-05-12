Не доведеться дві години стояти на кухні: мамина хитрість, як швидко нарізати капусту

Все дуже швидко та просто

Для ароматної, ніжної та смачної тушкованої капусти дуже важливо, щоб овоч був нарізаний дрібно – тоді він швидше приготується. А що вже говорити про салати – важливо, щоб у цій страві капуста була дрібно нарізаною та приємно хрумтіла під час їжі.

Щоб не витрачати багато часу на тонку нарізку капусти, часто досвідчені кулінари застосовують овочечистку. Вона допоможе швидко та красиво, однієї товщини, нарізати цей овоч. Разом з Рixelinform поділимося одним трюком, завдяки якому ви швидко впораєтеся з проблемою. Мама нарізала капусту саме так і робила це швидко.

Як дрібно нашаткувати капусту за допомогою овочечистки

Процес нарізки капусти за допомогою овочечистки неймовірно простий. Спочатку овоч необхідно розрізати на 4 частини таким чином, щоб на кожній з них залишилася смуга качана.

Після цього потрібно взяти овочечистку та почати швидко скребти головку поступальними рухами. В результаті такої нарізки у вас вийдуть тоненькі шматочки, які дуже легко жувати, швидко солити та просто просочити соусом.

Подрібнена овочечисткою капуста – найкращий варіант для додавання до улюблених салатів та інших страв. Спробуйте — і переконайтеся самі.