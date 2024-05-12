Може призвести до пожежі або псування приладу: що не можна робити з мікрохвильовою піччю

Для використання мікрохвильової печі важливі деталі

Мікрохвильова піч – важливий помічник на кухні. З її допомогою можна і приготувати різноманітні страви, і розігріти продукти.

Однак використовувати її потрібно обережно, дотримуючись низки правил. Разом з "РБК-Україна" розповімо про низку правил, які потрібно знати під час користування цим приладом.

Як правильно користуватися мікрохвильовою піччю

У разі використання цього приладу не можна розігрівати деякі види їжі. Це яйця в шкаралупі та зварені цілком; великі шматки смаженого чи відвареного м’яса; буряк, селера та шпинат; заморожене м’ясо; гострий перець та кисломолочна продукція.

Також не варто ставити в мікрохвильові печі деякі види посуду і пакети. Серед них:

металеві вироби, консервні банки та вироби з фольги можуть бути іскри і навіть може статися загоряння;

пластикові ланчбокси розплавляться;

паперові пакети можуть спалахнути, наявний клей — розплавитися;

метали у складі кришталевого посуду можуть вивести з ладу техніку.

Для мікрохвильової печі підходить скляний, керамічний і силіконовий посуд. Головне — стежити, щоб на тарілках не було позолоти та металевих окантовок.

Визначити, чи підходить ємність для мікрохвильової печі, допоможе один лайфхак. Потрібно налити в посуд воду і потримати хвилину на повній потужності. Якщо в результаті ємність холодна, а рідина всередині гаряча – все нормально, якщо навпаки – посуд не придатний для нагрівання.

У мікрохвильовій печі краще не стерилізувати сухі банки. Справа в тому, що прилад почне перегріватися і може вийти з ладу.

Щоб простерилізувати банки, необхідно їх спочатку помити, в кожну залити близько 100 мл холодної води і пропарити в мікрохвильовій печі на найвищій потужності 10-12 хвилин.

Мікрохвильова піч прослужить довго, якщо в продуктах, що розігріваються, є хоч якась кількість вологи. Тому горіхи, сухарі, сухофрукти, насіння не слід відправляти в піч.

Також не варто ставити в мікрохвильову піч посуд з холодильника. Вся справа у перепаді температури, через яку є ризик, що тарілка чи миска розколеться.

Раніше ми розповідали, як швидко та легко почистити мікрохвильову піч. Ці хитрощі вам знадобляться.