Торт, який готується, поки закипає чайник: ідеальний ледачий рецепт до чаю

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Дуже швидкий десерт
Дуже швидкий десерт. Фото Depositphotos

Чудовий рецепт домашніх солодощів

Ми розповідали, як спекти смачну польську шарлотку з начинкою. Якщо ж ви хочете отримати смачний десерт швидко і без зусиль, зверніть увагу на наступний рецепт.

Цей торт – справжня знахідка для тих, хто не любить довго возитися на кухні. Простий рецепт, мінімум інгредієнтів, а результат – неймовірно смачний та ніжний десерт. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • 500 г бісквітного печива
  • 200 г волоських горіхів
  • 1 банка вареного згущеного молока
  • 2 ст. л. сметани
  • 100 г вершкового масла
  • 2/3 плитки молочного шоколаду

Спосіб приготування:

  1. Розмішайте печиво руками в крихту середнього розміру. Ви можете регулювати величину шматочків на свій розсуд.
  2. Подрібніть волоські горіхи та додайте їх до крихти печива. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  3. У глибокій мисці з'єднайте варене згущене молоко, сметану та вершкове масло кімнатної температури. Ретельно збийте крем вінчиком до однорідної консистенції.
  4. Вилийте крем на крихту печива з горіхами. Перемішайте всі інгредієнти ложкою до однорідної маси.
  5. Викладіть отриману масу в глибоку миску, вистелену харчовою плівкою. Розрівняйте торт і поставте його в холодильник на 20-30 хвилин, щоб він просочився.
  6. Зніміть з торта харчову плівку. Натріть на дрібній тертці охолоджений молочний шоколад і посипте ним торт з усіх боків.

Протріть краї миски серветкою і подавайте торт до столу. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні рогалики.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт