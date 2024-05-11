Торт, який готується, поки закипає чайник: ідеальний ледачий рецепт до чаю

Чудовий рецепт домашніх солодощів

Ми розповідали, як спекти смачну польську шарлотку з начинкою. Якщо ж ви хочете отримати смачний десерт швидко і без зусиль, зверніть увагу на наступний рецепт.

Цей торт – справжня знахідка для тих, хто не любить довго возитися на кухні. Простий рецепт, мінімум інгредієнтів, а результат – неймовірно смачний та ніжний десерт. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

500 г бісквітного печива

200 г волоських горіхів

1 банка вареного згущеного молока

2 ст. л. сметани

100 г вершкового масла

2/3 плитки молочного шоколаду

Спосіб приготування:

Розмішайте печиво руками в крихту середнього розміру. Ви можете регулювати величину шматочків на свій розсуд. Подрібніть волоські горіхи та додайте їх до крихти печива. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. У глибокій мисці з'єднайте варене згущене молоко, сметану та вершкове масло кімнатної температури. Ретельно збийте крем вінчиком до однорідної консистенції. Вилийте крем на крихту печива з горіхами. Перемішайте всі інгредієнти ложкою до однорідної маси. Викладіть отриману масу в глибоку миску, вистелену харчовою плівкою. Розрівняйте торт і поставте його в холодильник на 20-30 хвилин, щоб він просочився. Зніміть з торта харчову плівку. Натріть на дрібній тертці охолоджений молочний шоколад і посипте ним торт з усіх боків.

Протріть краї миски серветкою і подавайте торт до столу. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні рогалики.