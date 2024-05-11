Торт, який готується, поки закипає чайник: ідеальний ледачий рецепт до чаю
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Чудовий рецепт домашніх солодощів
Ми розповідали, як спекти смачну польську шарлотку з начинкою. Якщо ж ви хочете отримати смачний десерт швидко і без зусиль, зверніть увагу на наступний рецепт.
Цей торт – справжня знахідка для тих, хто не любить довго возитися на кухні. Простий рецепт, мінімум інгредієнтів, а результат – неймовірно смачний та ніжний десерт. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- 500 г бісквітного печива
- 200 г волоських горіхів
- 1 банка вареного згущеного молока
- 2 ст. л. сметани
- 100 г вершкового масла
- 2/3 плитки молочного шоколаду
Спосіб приготування:
- Розмішайте печиво руками в крихту середнього розміру. Ви можете регулювати величину шматочків на свій розсуд.
- Подрібніть волоські горіхи та додайте їх до крихти печива. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- У глибокій мисці з'єднайте варене згущене молоко, сметану та вершкове масло кімнатної температури. Ретельно збийте крем вінчиком до однорідної консистенції.
- Вилийте крем на крихту печива з горіхами. Перемішайте всі інгредієнти ложкою до однорідної маси.
- Викладіть отриману масу в глибоку миску, вистелену харчовою плівкою. Розрівняйте торт і поставте його в холодильник на 20-30 хвилин, щоб він просочився.
- Зніміть з торта харчову плівку. Натріть на дрібній тертці охолоджений молочний шоколад і посипте ним торт з усіх боків.
Протріть краї миски серветкою і подавайте торт до столу. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні рогалики.