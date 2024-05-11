Сніданок на всю сім’ю за лічені хвилини: так смачно сосиски ви ще не готували

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Цікавий спосіб приготувати сосиски
Цікавий спосіб приготувати сосиски. Фото 24 канал

Дуже простий рецепт сніданку

Ми ділились рецептом дуже смачної маринованої рибки. Тепер ділимось рецептом чудового сніданку.

Цей рецепт сосисок у лаваші стане вашим фаворитом серед швидких сніданків. Насолодитися ароматною та хрусткою стравою ви зможете за лічені хвилини. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 7 сосисок
  • 2 листи лаваша
  • 2 яйця
  • сіль та перець до смаку
  • 150 г твердого сиру
  • улюблені спеції
  • свіжа зелень

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C. Збийте яйця з сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями до однорідної консистенції.
  2. Очистіть сосиски від плівки. Розріжте лаваш на 7 рівних частин. На кожен шматок лаваша натріть трохи сиру, а потім викладіть сосиску.
  3. Загорніть лаваш навколо сосиски, щоб повністю її закрити. Зафіксуйте лаваш зубочистками, щоб він не розгорнувся під час випікання.
  4. Змастіть лаваш яєчною сумішшю. Викладіть лаваші з сосисками на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте протягом 10-15 хвилин, до золотистого кольору.

Готові сосиски в лаваші подавайте до столу гарячими, посипавши свіжою зеленню. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Сосиски #Закуска #Лаваш