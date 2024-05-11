Сніданок на всю сім’ю за лічені хвилини: так смачно сосиски ви ще не готували
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Дуже простий рецепт сніданку
Ми ділились рецептом дуже смачної маринованої рибки. Тепер ділимось рецептом чудового сніданку.
Цей рецепт сосисок у лаваші стане вашим фаворитом серед швидких сніданків. Насолодитися ароматною та хрусткою стравою ви зможете за лічені хвилини. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 7 сосисок
- 2 листи лаваша
- 2 яйця
- сіль та перець до смаку
- 150 г твердого сиру
- улюблені спеції
- свіжа зелень
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C. Збийте яйця з сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями до однорідної консистенції.
- Очистіть сосиски від плівки. Розріжте лаваш на 7 рівних частин. На кожен шматок лаваша натріть трохи сиру, а потім викладіть сосиску.
- Загорніть лаваш навколо сосиски, щоб повністю її закрити. Зафіксуйте лаваш зубочистками, щоб він не розгорнувся під час випікання.
- Змастіть лаваш яєчною сумішшю. Викладіть лаваші з сосисками на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте протягом 10-15 хвилин, до золотистого кольору.
Готові сосиски в лаваші подавайте до столу гарячими, посипавши свіжою зеленню. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату.