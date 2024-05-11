Сніданок на всю сім’ю за лічені хвилини: так смачно сосиски ви ще не готували

Дуже простий рецепт сніданку

Ми ділились рецептом дуже смачної маринованої рибки. Тепер ділимось рецептом чудового сніданку.

Цей рецепт сосисок у лаваші стане вашим фаворитом серед швидких сніданків. Насолодитися ароматною та хрусткою стравою ви зможете за лічені хвилини. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

7 сосисок

2 листи лаваша

2 яйця

сіль та перець до смаку

150 г твердого сиру

улюблені спеції

свіжа зелень

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Збийте яйця з сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями до однорідної консистенції. Очистіть сосиски від плівки. Розріжте лаваш на 7 рівних частин. На кожен шматок лаваша натріть трохи сиру, а потім викладіть сосиску. Загорніть лаваш навколо сосиски, щоб повністю її закрити. Зафіксуйте лаваш зубочистками, щоб він не розгорнувся під час випікання. Змастіть лаваш яєчною сумішшю. Викладіть лаваші з сосисками на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте протягом 10-15 хвилин, до золотистого кольору.

Готові сосиски в лаваші подавайте до столу гарячими, посипавши свіжою зеленню. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату.