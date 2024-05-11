Таропрогноз на 12 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День обіцяє бути важким

У неділю, 12 травня 2024 року, у багатьох несподівано можуть виникнути проблеми чи поганий настрій, однак у деяких навпаки добігають кінця важкі часи.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка мечів, перевернута Колісниця, перевернута Вісімка кубків

Вісімка мечів

Найближчим часом Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами й не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Перевернута Колісниця

Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете зробити імпульсивні, непродумані та навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Перевернута Вісімка кубків

Можливо, у минулому Ви припустилися помилки, через що були вимушені даремно витрачати час. Однак у цьому положенні карта вказує, що важкі часи добігають кінця. Більше того, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.