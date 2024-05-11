Ідеальна закуска "під чарочку": дешеві, але нереально смачні бутерброди
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Ця намазка зникне зі столу прершою
Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди на святковий стіл. Тепер ділимось рецептом смачної і ситної намазки, яка відмінно підійде як на свято, так і на щодень.
Ця намазка з оселедцем — справжня знахідка для будь-якого застілля. Вона не лише неймовірно смачна, але й дуже проста у приготуванні. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 1 малосольний оселедець
- 1 цибулина
- 1 кисло-солодке яблуко
- 3 варені яйця
- 1 варена морква
- 1 плавлений сирок
- 50 г вершкового масла
- трішки оцту
Спосіб приготування:
- Наріжте оселедець на дрібні кубики, попередньо видаливши кістки та шкіру. Натріть на тертці варені яйця та моркву.
- Наріжте цибулю та яблуко дрібними кубиками. Змішайте в мисці оселедець, яйця, моркву, цибулю та яблуко.
- Додайте вершкове масло та кілька крапель оцту. Додайте порізаний плавлений сирок.
- Перебийте все блендером до однорідної, кремової текстури. Спробуйте на смак і за потреби підсоліть.
- Прикрасьте бутерброди цією намазкою та подавайте на стіл. Для більш пікантного смаку додайте в намазку трохи чорного перцю або гірчиці.
Ця вишукана намазка з оселедцем стане справжньою окрасою вашого застілля. Також ми ділились рецептом смачної маринованої рибки.