Ідеальна закуска "під чарочку": дешеві, але нереально смачні бутерброди

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Це ідеальна закуска для перекусу чи на святковий стіл
Це ідеальна закуска для перекусу чи на святковий стіл. Фото shuba.life

Ця намазка зникне зі столу прершою

Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди на святковий стіл. Тепер ділимось рецептом смачної і ситної намазки, яка відмінно підійде як на свято, так і на щодень.

Ця намазка з оселедцем — справжня знахідка для будь-якого застілля. Вона не лише неймовірно смачна, але й дуже проста у приготуванні. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 1 малосольний оселедець
  • 1 цибулина
  • 1 кисло-солодке яблуко
  • 3 варені яйця
  • 1 варена морква
  • 1 плавлений сирок
  • 50 г вершкового масла
  • трішки оцту

Спосіб приготування:

  1. Наріжте оселедець на дрібні кубики, попередньо видаливши кістки та шкіру. Натріть на тертці варені яйця та моркву.
  2. Наріжте цибулю та яблуко дрібними кубиками. Змішайте в мисці оселедець, яйця, моркву, цибулю та яблуко.
  3. Додайте вершкове масло та кілька крапель оцту. Додайте порізаний плавлений сирок.
  4. Перебийте все блендером до однорідної, кремової текстури. Спробуйте на смак і за потреби підсоліть.
  5. Прикрасьте бутерброди цією намазкою та подавайте на стіл. Для більш пікантного смаку додайте в намазку трохи чорного перцю або гірчиці.

Ця вишукана намазка з оселедцем стане справжньою окрасою вашого застілля. Також ми ділились рецептом смачної маринованої рибки.

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