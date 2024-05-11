Ідеальна закуска "під чарочку": дешеві, але нереально смачні бутерброди

Ця намазка зникне зі столу прершою

Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди на святковий стіл. Тепер ділимось рецептом смачної і ситної намазки, яка відмінно підійде як на свято, так і на щодень.

Ця намазка з оселедцем — справжня знахідка для будь-якого застілля. Вона не лише неймовірно смачна, але й дуже проста у приготуванні. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

1 малосольний оселедець

1 цибулина

1 кисло-солодке яблуко

3 варені яйця

1 варена морква

1 плавлений сирок

50 г вершкового масла

трішки оцту

Спосіб приготування:

Наріжте оселедець на дрібні кубики, попередньо видаливши кістки та шкіру. Натріть на тертці варені яйця та моркву. Наріжте цибулю та яблуко дрібними кубиками. Змішайте в мисці оселедець, яйця, моркву, цибулю та яблуко. Додайте вершкове масло та кілька крапель оцту. Додайте порізаний плавлений сирок. Перебийте все блендером до однорідної, кремової текстури. Спробуйте на смак і за потреби підсоліть. Прикрасьте бутерброди цією намазкою та подавайте на стіл. Для більш пікантного смаку додайте в намазку трохи чорного перцю або гірчиці.

Ця вишукана намазка з оселедцем стане справжньою окрасою вашого застілля. Також ми ділились рецептом смачної маринованої рибки.