Кращого рецепту ви не знайдете: ідеальна сімейна вечеря з чотирьох курячих стегенець

Недорога та швидка у приготуванні страва

Хочеться приготувати на вечерю просту, але ситну страву ? Тоді курячі стегенця — те, що вам потрібно.

Разом з Shuba ми розповімо, як запекти стегенця з печерицями. З цим рецептом у вас вийде м’ясна страва з апетитним соусом на основі печериць. Вершки додадуть йому бархатистості, а якщо взяти лісові гриби — соус буде ще смачнішим. Додавання вершків гарантує бархатистість, тому рекомендуємо не відмовлятися від цього інгредієнта!

Як запекти курячі стегенця з грибами

Інгредієнти на 4 порції:

курячі стегна — 4 шт.;

печериці — 300 г;

розмарин, гілочка — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець чорний мелений, приправа до курки — на смак;

вершки – 200 мл;

зелень, сіль — до свого смаку;

олія соняшникова — 40 мл.

Спосіб приготування:

Миємо і сушимо стегенця. Натираємо їх перцем, сіллю та спеціями. М’ясо відправляємо у форму для запікання, зверху викладаємо гілочки розмарину, збризкуємо олією і накрийте фольгою. Відправляємо стегенця в розігріту до 180 градусів на 20 хвилин, потім знімаємо фольгу і запікаємо протягом 10 хвилин. Печериці миємо та сушимо. Обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією протягом 5 хвилин. Солимо, перчимо, вливаємо вершки та доводимо до кипіння. Гриби відправляємо до стегенець і запікаємо протягом 10 хвилин.

Подаємо м’ясо під соусом із грибами, прикрасивши зеленню. Відмінно підійде до стегенець картопляне пюре.