Кращого рецепту ви не знайдете: ідеальна сімейна вечеря з чотирьох курячих стегенець
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Недорога та швидка у приготуванні страва
Хочеться приготувати на вечерю просту, але ситну страву ? Тоді курячі стегенця — те, що вам потрібно.
Разом з Shuba ми розповімо, як запекти стегенця з печерицями. З цим рецептом у вас вийде м’ясна страва з апетитним соусом на основі печериць. Вершки додадуть йому бархатистості, а якщо взяти лісові гриби — соус буде ще смачнішим. Додавання вершків гарантує бархатистість, тому рекомендуємо не відмовлятися від цього інгредієнта!
Як запекти курячі стегенця з грибами
Інгредієнти на 4 порції:
- курячі стегна — 4 шт.;
- печериці — 300 г;
- розмарин, гілочка — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- перець чорний мелений, приправа до курки — на смак;
- вершки – 200 мл;
- зелень, сіль — до свого смаку;
- олія соняшникова — 40 мл.
Спосіб приготування:
- Миємо і сушимо стегенця. Натираємо їх перцем, сіллю та спеціями.
- М’ясо відправляємо у форму для запікання, зверху викладаємо гілочки розмарину, збризкуємо олією і накрийте фольгою.
- Відправляємо стегенця в розігріту до 180 градусів на 20 хвилин, потім знімаємо фольгу і запікаємо протягом 10 хвилин.
- Печериці миємо та сушимо. Обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією протягом 5 хвилин. Солимо, перчимо, вливаємо вершки та доводимо до кипіння.
- Гриби відправляємо до стегенець і запікаємо протягом 10 хвилин.
Подаємо м’ясо під соусом із грибами, прикрасивши зеленню. Відмінно підійде до стегенець картопляне пюре.