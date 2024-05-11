Багато начинки та мало тіста: такий пиріг дуже люблять в Італії

Насолода в кожному шматочку

Від яблучного пирога мало хто відмовиться. Навряд чи хтось зможе пройти повз і утриматися, щоб не взяти шматочок.

Сьогодні ми розповімо, як готують яблучні пироги в Італії. Італійці готують відмінну випічку з мінімумом тіста та максимумом інгредієнтів. Спробуйте — і переконайтеся самі. Рецептом ділиться "Важно знать".

Як приготувати італійський яблучний пиріг

Інгредієнти:

900 г яблук;

90 г пшеничного борошна;

50 г цукру;

25 г вершкового масла;

100 мл молока;

2 курячі яйця;

цедра 1 апельсина;

сік половинки лимона;

1 ч. л. розпушувача;

ванільний цукор за бажанням.

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо разом із цукром та щіпкою солі, додавши за бажанням ванільний цукор. Коли маса стане пишною, відправляємо туди розтоплене вершкове масло, тепле молоко та апельсинову цедру. Збиваємо всі разом протягом 10-15 хвилин до однорідного стану. Після цього в масу додаємо борошно, розпушувач і лимонний сік, все знову перемішуємо. Яблука чистимо, нарізаємо м'якуш часточками, відправляємо в тісто і ретельно перемішуємо. Деко застилаємо пергаментом і виливаємо тісто. Відправляємо пиріг у розігріту до 180 градусів духовку.

Готовий яблучний пиріг посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою.