Багато начинки та мало тіста: такий пиріг дуже люблять в Італії
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Насолода в кожному шматочку
Від яблучного пирога мало хто відмовиться. Навряд чи хтось зможе пройти повз і утриматися, щоб не взяти шматочок.
Сьогодні ми розповімо, як готують яблучні пироги в Італії. Італійці готують відмінну випічку з мінімумом тіста та максимумом інгредієнтів. Спробуйте — і переконайтеся самі. Рецептом ділиться "Важно знать".
Як приготувати італійський яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 900 г яблук;
- 90 г пшеничного борошна;
- 50 г цукру;
- 25 г вершкового масла;
- 100 мл молока;
- 2 курячі яйця;
- цедра 1 апельсина;
- сік половинки лимона;
- 1 ч. л. розпушувача;
- ванільний цукор за бажанням.
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо разом із цукром та щіпкою солі, додавши за бажанням ванільний цукор.
- Коли маса стане пишною, відправляємо туди розтоплене вершкове масло, тепле молоко та апельсинову цедру. Збиваємо всі разом протягом 10-15 хвилин до однорідного стану.
- Після цього в масу додаємо борошно, розпушувач і лимонний сік, все знову перемішуємо.
- Яблука чистимо, нарізаємо м'якуш часточками, відправляємо в тісто і ретельно перемішуємо.
- Деко застилаємо пергаментом і виливаємо тісто. Відправляємо пиріг у розігріту до 180 градусів духовку.
Готовий яблучний пиріг посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою.