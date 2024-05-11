Дуже ситно – і ні грама м’яса: шикарні котлетки нагодують усю родину

Близькі вгадуватимуть, з чого биточки

Багато хто не може уявити вечерю і навіть святковий стіл без ситних та соковитих м’ясних котлет. А що робити, якщо биточків захотілося, а фаршу вдома немає?

У цьому випадку можна приготувати приголомшливі котлети зі звичайної цибулі. Усього півкіло цього звичного овочу, яйця, манка – і дивовижна страва на столі. Бюджетні, смачні та ситні биточки припадуть до смаку всій родині. А рецептом діляться "Бабусині рецепти".

Як приготувати цибулеві котлети

Інгредієнти:

3 цибулини (500 г);

2 яйця;

3 ст. л. манної крупи;

2 зубчики часнику;

сіль та перець до свого смаку;

соняшникова олія для смаження;

400 мл томатного соусу;

соєвий соус — 1 ложка за бажанням.

Спосіб приготування:

Цибулю та часник чистимо. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, часник подрібнюємо. Підготовлені інгредієнти відправляємо у велику миску Туди ж додаємо курячі яйця, манну крупу, подрібнений часник і за бажанням — соєвий соус. Все солимо, перчимо, ретельно перемішуємо і залишаємо "відпочити" на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла. Через зазначений час із цибульної маси мокрими руками формуємо котлети. Розігріваємо сковороду з соняшниковою олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх з обох боків до золотистого кольору.

Готові котлети подаємо з домашньою чіабатою. Також биточки можна подати з рисом, пюре чи макаронами.