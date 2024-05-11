Дуже ситно – і ні грама м’яса: шикарні котлетки нагодують усю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Автор
Бюджетний рецепт улюбленої страви
Бюджетний рецепт улюбленої страви. Фото babusyni-retsepty

Близькі вгадуватимуть, з чого биточки

Багато хто не може уявити вечерю і навіть святковий стіл без ситних та соковитих м’ясних котлет. А що робити, якщо биточків захотілося, а фаршу вдома немає?

У цьому випадку можна приготувати приголомшливі котлети зі звичайної цибулі. Усього півкіло цього звичного овочу, яйця, манка – і дивовижна страва на столі. Бюджетні, смачні та ситні биточки припадуть до смаку всій родині. А рецептом діляться "Бабусині рецепти".

Як приготувати цибулеві котлети

Інгредієнти:

  • 3 цибулини (500 г);
  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. манної крупи;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль та перець до свого смаку;
  • соняшникова олія для смаження;
  • 400 мл томатного соусу;
  • соєвий соус — 1 ложка за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та часник чистимо. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, часник подрібнюємо. Підготовлені інгредієнти відправляємо у велику миску
  2. Туди ж додаємо курячі яйця, манну крупу, подрібнений часник і за бажанням — соєвий соус. Все солимо, перчимо, ретельно перемішуємо і залишаємо "відпочити" на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла.
  3. Через зазначений час із цибульної маси мокрими руками формуємо котлети.
  4. Розігріваємо сковороду з соняшниковою олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх з обох боків до золотистого кольору.

Готові котлети подаємо з домашньою чіабатою. Також биточки можна подати з рисом, пюре чи макаронами.

Теги:
#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома