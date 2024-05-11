Дуже ситно – і ні грама м’яса: шикарні котлетки нагодують усю родину
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Близькі вгадуватимуть, з чого биточки
Багато хто не може уявити вечерю і навіть святковий стіл без ситних та соковитих м’ясних котлет. А що робити, якщо биточків захотілося, а фаршу вдома немає?
У цьому випадку можна приготувати приголомшливі котлети зі звичайної цибулі. Усього півкіло цього звичного овочу, яйця, манка – і дивовижна страва на столі. Бюджетні, смачні та ситні биточки припадуть до смаку всій родині. А рецептом діляться "Бабусині рецепти".
Як приготувати цибулеві котлети
Інгредієнти:
- 3 цибулини (500 г);
- 2 яйця;
- 3 ст. л. манної крупи;
- 2 зубчики часнику;
- сіль та перець до свого смаку;
- соняшникова олія для смаження;
- 400 мл томатного соусу;
- соєвий соус — 1 ложка за бажанням.
Спосіб приготування:
- Цибулю та часник чистимо. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, часник подрібнюємо. Підготовлені інгредієнти відправляємо у велику миску
- Туди ж додаємо курячі яйця, манну крупу, подрібнений часник і за бажанням — соєвий соус. Все солимо, перчимо, ретельно перемішуємо і залишаємо "відпочити" на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла.
- Через зазначений час із цибульної маси мокрими руками формуємо котлети.
- Розігріваємо сковороду з соняшниковою олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх з обох боків до золотистого кольору.
Готові котлети подаємо з домашньою чіабатою. Також биточки можна подати з рисом, пюре чи макаронами.