Найкращий весняний перекус з гілочки кропу: ця намазка буде в холодильнику завжди
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Зі звичного кропу виходить чудовий перекус
Хочеться, щоб швидкий перекус був також ситним, поживним і корисним. А що може бути краще, ніж різноманітні намазки ? Тільки намазки із зеленню.
Така намазка за рецептом Shuba актуальна, коли на ринках та в магазинах з’являється кріп. Змішайте його з сиром і часником, намажте на хліб — і ситні бутерброди готові. Такий перекус здатний не тільки вгамувати голод, а й підняти настрій. Ви приготуєте таку намазку всього за десять хвилин, а насолоджуватися нею можна до 3 діб!
Як приготувати сирну намазку з кропом і часником
Інгредієнти на 1 порцію:
- сир кисломолочний — 250 г;
- кріп, гілочка — 50 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кріп ретельно миємо та сушимо за допомогою паперових рушників. Нарізаємо зелень, але не дуже дрібно.
- Часник чистимо і подрібнюємо.
- У чашу блендера відправляємо підготовлений кріп та часник. Додаємо сир і сіль до свого смаку. Все збиваємо до отримання однорідної маси.
- Якщо немає блендера, необхідно інгредієнти змішати в мисці та розмішати за допомогою вилки.
Готову намазку подаємо з домашнім хлібом. Це те, що потрібно навесні для ситного перекушування.