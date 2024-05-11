Найкращий весняний перекус з гілочки кропу: ця намазка буде в холодильнику завжди

Зі звичного кропу виходить чудовий перекус

Хочеться, щоб швидкий перекус був також ситним, поживним і корисним. А що може бути краще, ніж різноманітні намазки ? Тільки намазки із зеленню.

Така намазка за рецептом Shuba актуальна, коли на ринках та в магазинах з’являється кріп. Змішайте його з сиром і часником, намажте на хліб — і ситні бутерброди готові. Такий перекус здатний не тільки вгамувати голод, а й підняти настрій. Ви приготуєте таку намазку всього за десять хвилин, а насолоджуватися нею можна до 3 діб!

Як приготувати сирну намазку з кропом і часником

Інгредієнти на 1 порцію:

сир кисломолочний — 250 г;

кріп, гілочка — 50 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кріп ретельно миємо та сушимо за допомогою паперових рушників. Нарізаємо зелень, але не дуже дрібно. Часник чистимо і подрібнюємо. У чашу блендера відправляємо підготовлений кріп та часник. Додаємо сир і сіль до свого смаку. Все збиваємо до отримання однорідної маси. Якщо немає блендера, необхідно інгредієнти змішати в мисці та розмішати за допомогою вилки.

Готову намазку подаємо з домашнім хлібом. Це те, що потрібно навесні для ситного перекушування.