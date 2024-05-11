Весна на тарілці: цей супчик розвантажить після великодніх свят

За цей рецепт подякує і талії, і шлунку.

Після ситної, запашної буженини з домашньою пишною паскою дуже хочеться чогось легкого. Ось тому ми ділимося з вами рецептом дієтичного супчика.

Це перша страва за рецептом Shuba проста в приготуванні, легка, вітамінна і дуже корисна — вона вам знадобиться після пасхальних свят. Якщо ж захочеться якось загуснути страву, то можна зробити це за допомогою манної крупи або кускусу.

Як приготувати суп з капустою без картоплі

Інгредієнти на 5 порцій:

капуста білокачанна — 0.5 шт.;

перець жовтий – 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

селера, стебло — 1 шт.;

томати — 1 шт.;

вода — 2 л;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо пір’ям, помідори бланшуємо і чистимо від шкірки, половину капусти дрібно шаткуємо. Подрібнюємо стебло селери, червоний та жовтий перець нарізаємо маленькими кубиками, а моркву натираємо на великій тертці. У каструлю з окропом відправляємо капусту. Даємо закипіти, додаємо інші овочі. Все солимо, перчимо на смак і варимо до м’якості овочів.

Знімаємо суп із вогню, додаємо дрібно нарізану петрушку. Подаємо з домашнім хлібом.