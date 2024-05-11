Весна на тарілці: цей супчик розвантажить після великодніх свят

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий суп із капустою
Легкий суп із капустою. Фото shuba.life

За цей рецепт подякує і талії, і шлунку.

Після ситної, запашної буженини з домашньою пишною паскою дуже хочеться чогось легкого. Ось тому ми ділимося з вами рецептом дієтичного супчика.

Це перша страва за рецептом Shuba проста в приготуванні, легка, вітамінна і дуже корисна — вона вам знадобиться після пасхальних свят. Якщо ж захочеться якось загуснути страву, то можна зробити це за допомогою манної крупи або кускусу.

Як приготувати суп з капустою без картоплі

Інгредієнти на 5 порцій:

  • капуста білокачанна — 0.5 шт.;
  • перець жовтий – 1 шт.;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • селера, стебло — 1 шт.;
  • томати — 1 шт.;
  • вода — 2 л;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізаємо пір’ям, помідори бланшуємо і чистимо від шкірки, половину капусти дрібно шаткуємо.
  2. Подрібнюємо стебло селери, червоний та жовтий перець нарізаємо маленькими кубиками, а моркву натираємо на великій тертці.
  3. У каструлю з окропом відправляємо капусту. Даємо закипіти, додаємо інші овочі. Все солимо, перчимо на смак і варимо до м’якості овочів.

Знімаємо суп із вогню, додаємо дрібно нарізану петрушку. Подаємо з домашнім хлібом.

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