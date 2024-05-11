Так яйця ви ще не фарширували: для такого рецепту вам знадобиться незвичайний продукт (фото)
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Відмінний спосіб доїсти великодні яйця
Фаршировані яйця — напрочуд проста закуска, для приготування якої зовсім не потрібно спеціальних навичок. Для цієї страви вам знадобляться лише яйця, що залишилися після Великодня. З варених яєць ви приготуєте чудову закуску до свята або для перекушування.
Багатьом здається, що ця проста страва і здивувати їм неможливо. Однак для своїх читачів "Телеграф" у книзі "Українські народні блюда" знайшов незвичайний рецепт. Варто лише нафарширувати яйця грибами — і ця страва стане улюбленою у всіх. У рецепті ми розповідаємо про весь процес підготовки – від варіння яєць до подачі на стіл. Однак якщо у вас є варені яйця, процес займе набагато менше часу.
Як приготувати фаршировані яйця з грибами
Інгредієнти:
- курячі яйця — 10 шт.;
- гриби — 100 г;
- сметана — 50 г;
- сіль, цукор — до свого смаку;
- зелень петрушки.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця відварюємо, даємо охолонути та чистимо від шкаралупи. Розрізаємо їх навпіл уздовж і дістаємо жовтки.
- Гриби ретельно миємо, відварюємо і даємо охолонути. Нарізаємо та змішуємо з курячими жовтками. Додаємо сіль, сметану, цукор і ретельно перемішуємо.
- Приготованою начинкою наповнюємо яєчні жовтки, прикрашаємо зеленню петрушки та подаємо до столу.
Якщо навіть після цього рецепта у вас залишилися яйця, приготуйте з них м’ясний салат з яйцями та сухариками. Ця страва сподобається і дорослим, і дітям.