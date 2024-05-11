Пиріг вийде ніжним та повітряним: ніхто не здогадається, з чого він
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Жоден шматочок паски не полетить на смітник
Кулінари перед Великоднем намагалися напекти багато різноманітних пасок, щоб побалувати близьких. Залишилася випічка? Ми знаємо, що з нею зробити.
Разом зі Smachno пропонуємо приготувати з черствої паски ніжний та повітряний пиріг. Спробувавши, близькі не здогадаються, у чому хитрість, і проситимуть таку випічку знову і знову.
Як приготувати пиріг з черствої паски
Інгредієнти:
- черства паска – 350 г;
- молоко – 200 мл;
- цукор – 100-150 г;
- курячі яйця – 5 шт.;
- вершкове масло – 60 г;
- сметана – 100 г;
- волоські горіхи – 80 г;
- шоколад – 80 г;
- панірувальні сухарі.
Спосіб приготування:
- Черству паску нарізаємо невеликими шматочками та замочуємо в холодному молоці.
- Окремо розтоплюємо вершкове масло, даємо йому трохи охолонути й невеликою кількістю змащуємо форму. Зверху присипаємо її панірувальними сухарями.
- Добіла розтираємо яєчні жовтки з цукром. В отриману масу додаємо розтоплене вершкове масло, що залишилося, і сметану. Все ретельно перемішуємо.
- В окремому посуді збиваємо білки зі щіпкою солі в круту піну.
- Розм’якшену паску заливаємо жовтками, добре перемішуємо і збиваємо міксером, щоб позбутися великих шматочків.
- В масу акуратно втручаємо курячі білки, додаємо подрібнені волоські горіхи та шоколад.
- Отриманим тістом викладаємо у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 200 градусів до утворення рум’яної скоринки.
Готовому пирогу даємо остигнути, виймаємо з форми та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо його з улюбленим напоєм.