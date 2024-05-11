Пиріг вийде ніжним та повітряним: ніхто не здогадається, з чого він

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачний десерт із черствої паски
Смачний десерт із черствої паски. Фото babusyni-retsepty

Жоден шматочок паски не полетить на смітник

Кулінари перед Великоднем намагалися напекти багато різноманітних пасок, щоб побалувати близьких. Залишилася випічка? Ми знаємо, що з нею зробити.

Разом зі Smachno пропонуємо приготувати з черствої паски ніжний та повітряний пиріг. Спробувавши, близькі не здогадаються, у чому хитрість, і проситимуть таку випічку знову і знову.

Як приготувати пиріг з черствої паски

Інгредієнти:

  • черства паска – 350 г;
  • молоко – 200 мл;
  • цукор – 100-150 г;
  • курячі яйця – 5 шт.;
  • вершкове масло – 60 г;
  • сметана – 100 г;
  • волоські горіхи – 80 г;
  • шоколад – 80 г;
  • панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

  1. Черству паску нарізаємо невеликими шматочками та замочуємо в холодному молоці.
  2. Окремо розтоплюємо вершкове масло, даємо йому трохи охолонути й невеликою кількістю змащуємо форму. Зверху присипаємо її панірувальними сухарями.
  3. Добіла розтираємо яєчні жовтки з цукром. В отриману масу додаємо розтоплене вершкове масло, що залишилося, і сметану. Все ретельно перемішуємо.
  4. В окремому посуді збиваємо білки зі щіпкою солі в круту піну.
  5. Розм’якшену паску заливаємо жовтками, добре перемішуємо і збиваємо міксером, щоб позбутися великих шматочків.
  6. В масу акуратно втручаємо курячі білки, додаємо подрібнені волоські горіхи та шоколад.
  7. Отриманим тістом викладаємо у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 200 градусів до утворення рум’яної скоринки.

Готовому пирогу даємо остигнути, виймаємо з форми та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо його з улюбленим напоєм.

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#Рецепт #Пиріг #Паска #Готуємо вдома