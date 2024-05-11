Прийдете з магазину з ідеальними помідорами: ось як їх правильно вибирати

При покупці оцінюйте кілька факторів

Безумовно, помідори продаються в магазинах цілий рік. Це важливий продукт — з ним можна приготувати чимало смачних страв.

З наближенням сезону хочеться частіше ласувати цими овочами. Однак є ризик вибрати несмачні овочі, з яких не захочеться нічого готувати. Як вибрати смачні помідори та не витратити гроші дарма, розповідає Ukr.Media.

Як вибрати смачні помідори

Для початку потрібно потрогати помідори — він повинен бути пружним, але не жорстким і не надто м’яким. Якщо овоч легко продавити, швидше за все, він уже перезрів. Якщо ж томат на дотик схожий більше на яблуко, він ще не дозрів.

Також варто уважно оглянути місце з’єднання плода та гілочки. Воно не повинно різко відрізнятися за кольором від решти шкірки. Якщо різниця є, ймовірно, помідор достигав після того, як його зірвали.

Потрібно також оглянути зовнішній вигляд помідора. Шкірка у нього має бути гладкою і блискучою, без зморщок, складок та плям.

Можна попросити продавця порізати один томат. Усередині він повинен бути без білих жорстких прожилок та порожнеч.

Хороші зрілі томати досить важкі, тому при виборі потрібно порівнювати вагу томатів. Також варто понюхати помідори – якщо ви відчули кислий аромат чи запах гнилі, краще залиште такі томати на прилавку.

Вибрали помідори? Тоді рекомендуємо приготувати з них приголомшливу закуску до шашлику.