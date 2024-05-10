Три звички, які виснажують батарею телефона: перевірте себе

Якщо розв'язати одразу три проблеми — буде простіше заощадити заряд

Деякі популярні програми можуть бути "ненажерливими" і сильно виснажувати батарею. Однак іноді заряд зникає наче сам по собі.

Портал Cnet виділив популярні звички користувачів смартфонів, які приводять до непомітних, але відчутних втрат заряду батареї. Змінивши їх ви зможете користуватися телефоном довше.

Функції оптимізації батареї не використовуються

Багато телефонів мають режими оптимізації батареї, які можуть значно подовжити термін служби батареї, обмежуючи фонову активність і візуальні ефекти. Варто увімкнути ці режими, особливо параметр максимальної економії заряду, коли акумулятор розряджається.

Занадто висока яскравість

Максимальна яскравість екрана призведе до швидкого розрядження акумулятора. Відрегулюйте яскравість до комфортного рівня — приблизно 30-50% зазвичай достатньо в приміщенні. Також можна використовувати функцію підлаштування яскравості екрана до освітлення навколо.

Занадто багато програм працюють у фоновому режимі

Програми, що працюють у фоновому режимі, можуть споживати ресурси та заряд акумулятора. Періодично перевіряйте, які програми запущені, і примусово зупиняйте або видаляйте будь-які непотрібні програми, які ви не використовуєте.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зарядити смартфон, якщо електроенергії немає. Окрім пауербанка та ноутбука є інші шляхи заряджання.