Щоб зібрати врожай огірків: які 5 розповсюджених помилок роблять городники

Є секрети навіть у правильному зборі врожаю

Окрім слідкування за місячним календарем посадки овочів, городникам варто зважати і на температуру. Огірки потрібно починати садити, коли ґрунт прогріється щонайменше до 15°C.

Однак можна зробити ще більше помилок, окрім занадто ранньої висадки. "Телеграф" обрав найпоширеніші.

Неправильний інтервал

Огірки вимагають достатнього простору для свого росту. Посадка їх занадто близько один до одного може призвести до поганої циркуляції повітря та хвороб рослин. Потрібно витримати 30-60 см між рослинами в рядах, розташованих на відстані 1,5 метра один від одного.

Недостатнє або надмірне внесення добрив

Огірки потребують багатого поживними речовинами ґрунту. Недостатнє внесення добрив може призвести до поганого урожаю плодів. Однак надмірне внесення добрив, особливо з високим вмістом азоту, може призвести до надмірного росту листя коштом плодів.

Забувати про прополку

Бур’яни можуть забирати в огірків воду, поживні речовини та простір, затримуючи ріст. Слідкуйте за прополкою, особливо коли рослини молоді.

Ігнорування шкідників і хвороб

Огіркові жуки, борошниста роса та інші шкідники та хвороби можуть швидко знищити рослини, якщо їх не контролювати. Регулярно стежте за рослинами та негайно розв'язуйте проблеми.

Неправильне збирання врожаю

Зривання або скручування огірків з лози може пошкодити рослини. Замість цього використовуйте секатор або ножиці, щоб зрізати плодоніжку на кілька сантиметрів над плодом.

Раніше "Телеграф" розповідав про правильне висаджування моркви. Аби вона росла гарно потрібно підготувати ґрунт і не тільки.