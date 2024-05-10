Таропрогноз на 11 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У суботу, 11 травня 2024 року, у життя деяких можуть увірватися серйозні зміни, тоді як інших можуть мучити роздуми чи дрібні непорозуміння.
Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
Сімка пентаклів
Ви дочекалися результатів своїх старань, але з якихось причин не дуже цим задоволені, можливо, Ви чекали іншого або Вам і зовсім це не було потрібно. Не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.
Верховна жриця
Найближчим часом у Вашому житті можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.
Перевернута Трійка мечів
Зазвичай це дуже погана карта, провісник сумів і втрат, але перевернутою вона каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.