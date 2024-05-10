Все геніальне – просто: як нагодувати однією стравою всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситна страва із простих продуктів
Ситна страва із простих продуктів. Фото shuba.life

Раз-два — і вечеря на столі

Хочеться нагодувати близьких ситною та смачною стравою і не стояти довго біля плити? Тоді цей рецепт для вас.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо курячу печінку з рисом. Ця поживна страва — чудове рішення для повноцінної сімейної вечері. Готується воно легко та швидко, а сподобається всій родині. Куряча печінка надає м’ясисту нотку і без того запашному рису, але за бажання можете легко замінити її курячою грудкою.

Як приготувати курячу печінку з рисом

Інгредієнти на 3 порції:

  • рис — 250 г;
  • печінка куряча — 300 г;
  • паста томатна — 20 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія соняшникова — 60 мл;
  • сіль — до свого смаку;
  • вода — 400 мл.

Спосіб приготування:

  1. Курячу печінку ретельно миємо, очищаємо від плівок, солимо і ділимо на дві частини.
  2. Моркву та цибулю чистимо, миємо та нарізаємо півкільцями.
  3. Обсмажуємо підготовлені овочі разом із печінкою у розігрітій глибокій сковороді з рослинною олією до рум’яності. Додаємо томатну пасту, перемішуємо та вимикаємо вогонь.
  4. Рис миємо, заливаємо водою, солимо і варимо до готовності. Відправляємо його до сковороди до печінки, обережно перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин.

Рис із печінкою можна доповнити салатом "Ситий животик". Близьким точно сподобається.

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