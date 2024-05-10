Все геніальне – просто: як нагодувати однією стравою всю родину
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Раз-два — і вечеря на столі
Хочеться нагодувати близьких ситною та смачною стравою і не стояти довго біля плити? Тоді цей рецепт для вас.
Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо курячу печінку з рисом. Ця поживна страва — чудове рішення для повноцінної сімейної вечері. Готується воно легко та швидко, а сподобається всій родині. Куряча печінка надає м’ясисту нотку і без того запашному рису, але за бажання можете легко замінити її курячою грудкою.
Як приготувати курячу печінку з рисом
Інгредієнти на 3 порції:
- рис — 250 г;
- печінка куряча — 300 г;
- паста томатна — 20 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія соняшникова — 60 мл;
- сіль — до свого смаку;
- вода — 400 мл.
Спосіб приготування:
- Курячу печінку ретельно миємо, очищаємо від плівок, солимо і ділимо на дві частини.
- Моркву та цибулю чистимо, миємо та нарізаємо півкільцями.
- Обсмажуємо підготовлені овочі разом із печінкою у розігрітій глибокій сковороді з рослинною олією до рум’яності. Додаємо томатну пасту, перемішуємо та вимикаємо вогонь.
- Рис миємо, заливаємо водою, солимо і варимо до готовності. Відправляємо його до сковороди до печінки, обережно перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин.
Рис із печінкою можна доповнити салатом "Ситий животик". Близьким точно сподобається.