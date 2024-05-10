Все геніальне – просто: як нагодувати однією стравою всю родину

Раз-два — і вечеря на столі

Хочеться нагодувати близьких ситною та смачною стравою і не стояти довго біля плити? Тоді цей рецепт для вас.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо курячу печінку з рисом. Ця поживна страва — чудове рішення для повноцінної сімейної вечері. Готується воно легко та швидко, а сподобається всій родині. Куряча печінка надає м’ясисту нотку і без того запашному рису, але за бажання можете легко замінити її курячою грудкою.

Як приготувати курячу печінку з рисом

Інгредієнти на 3 порції:

рис — 250 г;

печінка куряча — 300 г;

паста томатна — 20 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія соняшникова — 60 мл;

сіль — до свого смаку;

вода — 400 мл.

Спосіб приготування:

Курячу печінку ретельно миємо, очищаємо від плівок, солимо і ділимо на дві частини. Моркву та цибулю чистимо, миємо та нарізаємо півкільцями. Обсмажуємо підготовлені овочі разом із печінкою у розігрітій глибокій сковороді з рослинною олією до рум’яності. Додаємо томатну пасту, перемішуємо та вимикаємо вогонь. Рис миємо, заливаємо водою, солимо і варимо до готовності. Відправляємо його до сковороди до печінки, обережно перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин.

Рис із печінкою можна доповнити салатом "Ситий животик". Близьким точно сподобається.