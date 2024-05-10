Один фрукт зробить ваш шашлик неймовірним: хитрий рецепт, з яким м’ясо можна навіть не жувати

Улюблене м’ясо розтане у роті

Без ароматного та соковитого шашлику складно уявити вилазку на природу. Звичайно, рецептів маринаду для м’яса придумана неймовірна безліч, проте не завжди страва виходить ніжною.

Разом із Shuba ми поділимося однією хитрістю. Вся річ у тому, що шашлик буде ніжним, якщо приготувати його на маринаді з ківі та спецій. Такий маринад можна використовувати для приготування свинини, яловичини чи курки на грилі чи мангалі – м’ясо танутиме у роті.

Як приготувати маринад для шашлику з ківі

Інгредієнти на маринування 1 кілограм м’яса:

ківі — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 4 шт.;

олія соняшникова — 4 ст. л.;

спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибуля і ківі ретельно миємо, чистимо і сушимо за допомогою паперових рушників. Одну цибулину та ківі нарізаємо невеликими шматочками, відправляємо в чашу блендера та збиваємо до пюреподібного стану. Цибулю, що залишилася, нарізаємо великими кільцями. Підготовлене м’ясо викладаємо. Додаємо до нього пюре з цибулі та ківі, соняшникову олію, присипаємо спеціями та розмішуємо все руками. Зверху викладаємо шматочки нарізаної цибулі та відправляємо на 30-40 хвилин у холодильник, а краще – на ніч.

При смаженні шашлику варто дотримуватися деяких правил. Тоді він вийде розкішним.