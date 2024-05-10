Допоможуть три копійчані засоби: мікрохвильова піч сяятиме яскравіше золота

Ці засоби точно є у кожного на кухні

Мікрохвильова піч – важливий помічник на кухні. З її допомогою можна і приготувати різноманітні страви, і розігріти продукти.

Але після тривалого використання всередині мікрохвильової печі можуть зібратися неприємні забруднення. Їх краще позбуватися вчасно, поки бруд ще не в’ївся. Для цього не обов’язково використати дорогі хімічні засоби. "Главред" розповідає, як можна очистити мікрохвильову піч за допомогою бюджетних коштів. З цими хитрощами прилад сяятиме яскравіше за золото.

Як легко і просто відмити мікрохвильову піч

Чудовим засобом, який допоможе розв'язати цю проблему, є оцет. Для цього потрібно змішати його з водою в пропорції 1:1 і отриманий розчин нагріти в мікрохвильовій печі на великій потужності протягом 5-7 хвилин.

Пар, що утворився, пом’якшить затверділий жир та інші забруднення на стінках мікрохвильової печі. Після цього потрібно буде почекати 15-20 хвилин, промити прилад чистою водою і добре витерти ганчіркою.

Цей метод має один побічний ефект — неприємний запах оцту. Тому перед виконанням такої процедури краще відкрити вікно та увімкнути витяжку.

Стане в пригоді при митті мікрохвильовій печі й лимон. Необхідно просто в склянку вичавити сік одного лимона і нагріти його в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 5-7 хвилин. Після цього потрібно протерти все всередині чистою ганчіркою. Однак варто врахувати, що два ці способи не підходять для емалі.

Немає вдома лимона? Замініть його двома столовими ложками лимонної кислоти, які потрібно розчинити у воді.

Прекрасно усуває бруд з мікрохвильовою піччю і засіб для миття посуду. Однак із дуже сильними забрудненнями воно може не впоратися. Для миття печі можна скористатися губкою, а потім протерти чистою ганчіркою.

Раніше ми розповідали, як ще можна використовувати мікрохвильову піч. Виявляється, вона стане в пригоді не тільки для їжі.